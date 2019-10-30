Dünya DEAŞ için özel cezaevi
BARIŞ PINARI HAREKATI

DEAŞ için özel cezaevi

PKK/YPG’nin serbest bıraktığı DEAŞ’lılar yakalandıktan sonra Afrin, El Bab, Azez ve Cerablus’ta sorgulanıyor.Fransa, Belçika, Rusya ve Özbekistan uyruklu teröristler Suriye’deki “terör” kanunlarına göre yargılanıyor. Bunlar Türkiye’ye getirilmeyecek ve Fırat Kalkanı ile Zeytin Dalı harekat bölgesinde kendileri için oluşturulan cezaevlerine koyulacak.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Barış Pınarı Harekâtı'nda Mehmetçik ve SMO birlikleri karşısında tutunamayan terör örgütü PKK/YPG, Türkiye'yi dünya kamuoyunda sıkıştırmak için DEAŞ kartına başvurmuş ve cezaevlerindeki tüm DEAŞ'lıları serbest bırakmıştı. Bu DEAŞ'lıların bir kısmı Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındı. Yakalanan DEAŞ'lılar arasında Fransa, Belçika, Rusya, Özbekistan uyruklu teröristler bulunuyor. Örgüt üyelerinin sorgu işlemleri halen Afrin, Cerablus, Azez ve Bab'da SMO birimleri tarafından yapılıyor. İfadeleri tamamlandıktan sonra teröristlerin işledikleri suçlara göre 'kısa dönemli DEAŞ üyeliği', 'yoğun olarak çatışmaya giren DEAŞ'lı savaşçılar' ve 'sempati boyutunda kalanlar' olarak üç gruba ayrılarak yargı önüne çıkarılacağı ifade ediliyor. DEAŞ'lıları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekât bölgelerinde yerel meclislerin yönettiği adli makamlar yargılayacak. Zanlıların verilecek hükümler sonrası sadece onların kalacağı özel cezaevlerine konulacağı öğrenildi. DEAŞ'lılar Afrin, Bab, Azez ve Cerablus'taki hapishanelerde bir nevi 'karantina' altında tutulacak.

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