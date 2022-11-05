Dışişleri Bakanlığı'ndan İmran Han'a yönelik saldırıya kınama

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İçişleri Bakanlığı Kılıçdaroğlu'na rakamlarla cevap verdi: Bir ayda 25 bin 767 operasyon

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına yönelik bir cevap niteliğinde açıklama da İçişleri Bakanlığı'ndan rakamlar ile geldi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında ekim ayında gerçekleştirilen 25 bin 767 operasyonda 32 bin 393 kişinin gözaltına alındığını açıklayan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, bunlardan bin 822'sinin ise adli makamlar tarafından tutuklandığını belirtti.