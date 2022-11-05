Dünya Dışişleri Bakanlığından İmran Hana yönelik saldırıya kınama
ASYA

Dışişleri Bakanlığı'ndan İmran Han'a yönelik saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin eski Başbakanı İmran Han’ı hedef alan, bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

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Haber Merkezi DHA
Dışişleri Bakanlığından İmran Hana yönelik saldırıya kınama
Pakistan'ın eski Başbakanı İmran Han, Vezirabad'da konvoyuna ateş açılması sonucu iki bacağından yaralanmıştı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan’da dün bir siyasi etkinlik sırasında Pakistan İslam Cumhuriyeti’nin eski Başbakanı İmran Han’ı hedef alan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Sayın İmran Han’a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Bu menfur olayda hayatını kaybeden Pakistanlı kardeşimize Allah’tan rahmet, eski Başbakan İmran Han ve yaralılara acil şifalar diliyoruz.

Dost ve kardeş Pakistan’ın huzuruna ve istikrarına önem veren Türkiye, her zaman Pakistan’ın yanında yer almaya devam edecektir" denildi.

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