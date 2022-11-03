Dünya İmran Hana suikast girişimi
ASYA

İmran Han'a suikast girişimi

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'ın seçim konvoyuna silahlı saldırı düzenlendi. Başbakan Şahbaz Şerif konuya ilişkin ilk açıklamasında saldırıyı kınadığını belirtti, saldırı ile ilgili soruşturma talimatı verdi.

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Haber Merkezi AA
İmran Hana suikast girişimi
İmran Han.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han, konvoyuna düzenlenen silahlı saldırıda hafif yaralandı.

  • Pakistan Adalet Hareketi (PTI) partisinden yapılan açıklamada, 28 Ekim'de Lahor kentinden beraberindeki destekçileriyle başkent İslamabad'a doğru yola çıkan Han'ın, Pencap eyaletinin Vezirabad kentine ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, Vezirabad'da Han'ın konvoyuna kimliği bilinmeyen kişiler tarafından ateş açıldığı ifade edildi.

Saldırıda Han'ın sağ bacağından hafif şekilde yaralandığı ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı belirtilen açıklamada, açılan ateşte başka kişilerin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

PTI'nin üst düzey yetkililerinden Azhar Mashwani, saldırganın olay yerinde yakalandığını bildirdi.

BAŞBAKAN ŞAHBAZ ŞERİF'TEN İLK AÇIKLAMA

Başbakan Şahbaz Şerif konuya ilişkin ilk açıklamasında saldırıyı kınadığını belirtti, saldırı ile ilgili soruşturma talimatı verdi.

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