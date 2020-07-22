Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması

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Libya ordusu Sirte'ye sevkiyatını sürdürürken darbeci Hafter milisleri kendi aralarında birbirine girdi

Libya ordusu, ülkedeki krizin çözümü için devam eden uluslararası müzakereler ışığında Sirte cephesine farklı bölge ve kentlerden askeri sevkiyatlarını sürdürüyor. Darbeci Halife Hafter'e bağlı milisleri ise bir taraftan kendi aralarında çıkan çatışmalar, diğer taraftan da ülkenin doğusunda kaçırma ve öldürme olayları nedeniyle düzenlenen gösterilerle çıkmaza girmiş görülüyor.