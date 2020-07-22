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Dünya Dışişleri Bakanlığından Libya açıklaması
AFRİKA

Dışişleri Bakanlığı'ndan Libya açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile Rusya arasındaki görüşmelerde, Libya'daki krizin askeri bir çözümü olmadığına dair inancın yinelendiğini bildirdi.

Haber Merkezi AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Türkiye ve Rusya, Libya'da kalıcı ve sürdürülebilir bir ateşkes için şartların oluşturulması amacıyla ortak çabaları sürdürme kararı aldı.

Ayrıntılar geliyor...

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