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Dünya Avrupa Birliğinden Mısıra Libya tepkisi Bu tehlikeli bir adım olur
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Avrupa Birliği'nden Mısır'a Libya tepkisi: Bu tehlikeli bir adım olur

Avrupa Birliği'nden Mısır'a Libya tepkisi: Bu tehlikeli bir adım olur

Libya'daki meşru hükümete karşı askeri müdahale tehdidinde bulunan Mısır'a Avrupa Birliği'nden tepki geldi. Libya'ya olası bir askeri müdahalenin taraflar arasındaki çatışmaları arttırma potansiyeli taşıdığı belirtilen açıklamada, "Libya'daki bölgesel aktörlerin harekete geçilmesi yönündeki çağrılarına son vermesi gerekiyor" denildi.

Haber Merkezi AA
Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini.
Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini.

Avrupa Birliği (AB), Libya'daki çatışmada faal olan bölgesel aktörlerin yaptığı askeri müdahale tehditlerinin 'tehlikeli' olduğu uyarısında bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Libya'da tek seçeneğin müzakere edilmiş siyasi çözüm olduğunun altı çizildi.

"BERLİN SÜRECİNE DÖNÜŞ YAPILMALI"

Açıklamada, tüm tarafların Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Berlin Süreci'nde önemli taahhütlerde bulunduğuna dikkati çekilerek, bunların somut adıma çevrilmesi gerektiği ifade edildi.

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"LİBYA'DA ASKERİ MÜDAHALE ÇAĞRILARININ SON BULMASI GEREKİYOR"

AB'nin uluslararası ve bölgesel olmak üzere tüm taraflarla diyaloğu sürdüreceği belirtilen açıklamada, "Libya'daki bölgesel aktörlerin harekete geçilmesi yönündeki çağrılarına son vermesi gerekiyor. Askeri müdahale tehditleri tehlikeli ve Libya'daki taraflar arasındaki çatışma ve gerginliği artırma potansiyeli taşıyor." vurgusu yapıldı.

Mısır Meclisi, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'ye "Libya'ya müdahale" yetkisi veren bir tasarıyı onaylamıştı.
  • Libya ise karara tepki vermiş, "Mısır Meclisinin, silahlı kuvvetlerini batı sınırının dışına göndermek için dün verdiği onay, Libya'ya savaş ilanıdır, Arap Birliği ve BM anlaşmalarının ihlalidir." açıklamasında bulunmuştu.

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