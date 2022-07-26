Dünya Doğu Kudüsteki Filistinlilerin arazilerinin kaydı Yahudiler adına geçiriliyor
ORTADOĞU

Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin arazilerinin kaydı Yahudiler adına geçiriliyor

İsrail merkezli kuruluş Planlama Hakları Planlayıcıları (BİMKOM) işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan arazilerin Yahudi vatandaşlar adına tescil edildiğini bildirdi. Hazırlanan raporda İsrail'in tapu tescil projesi doğrultusunda Um Harun ve Şeyh Cerrah mahallelerinin de aralarında bulunduğu Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerinde işlemlerin yapıldığı aktarıldı.

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Haber Merkezi AA
Doğu Kudüsteki Filistinlilerin arazilerinin kaydı Yahudiler adına geçiriliyor
Kudüs

İsrail'in Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki tapu tescil icraatlarına karşı Filistinlilerin haklarını savunan BİMKOM konuya ilişkin rapor yayımladı.

Raporda, Tel Aviv yönetiminin Kudüs bölgesindeki tapu tescil projesi kapsamında arazileri Yahudiler adına kaydettiği belirtildi.

Kritik bölgeler Yahudilerin kaydına geçiriliyor

Bu kayıtların Filistinlilerin bilgisi dışında yapıldığına dikkat çekilen raporda, İsrail'in tapu tescil projesi doğrultusunda Um Harun ve Şeyh Cerrah mahallelerinin de aralarında bulunduğu Doğu Kudüs'ün bazı bölgelerinde işlemlerin yapıldığı aktarıldı.

"Bazı arazilerin de bu arsaları 1948 yılından önce ellerinde tutan Yahudiler adına tescil edildiği belirtilen" raporda, İsrail hükümetinin son yıllarda Doğu Kudüs'teki araziler için tapu tescil projesine odaklandığı ve bunun da bölgedeki Filistinlileri tehdit ettiğine vurgu yapıldı.

  • Tapu tescil projesinin Filistinlilerin haklarını koruma iddiasının aksine özelliklere sahip olduğuna dikkat çekilen raporda, "uygulamada İsrail'in arazileri Yahudilere ait mülkler olarak tahsis etmesinden, yeni Yahudi yerleşim yerleri inşa etmesinden veya Doğu Kudüs'te devlet adına birtakım projeleri hayata geçirmesinden endişe edildiği" belirtildi.

Raporda, İsrail Adalet Bakanlığının bir süre önce Filistin'in Es-Sevri (Ebu Tur) Mahallesi'nde ve Mescid-i Aksa'nın güneyindeki bölgede tapu tescil işlemlerine başladığına dair yaptığı duyuru hatırlatıldı.

Raporda BİMKOM mühendislerinden Sari Kronish'in, "Her geçen gün tapu tescil projesinin, Doğu Kudüs sakinlerinin çıkarları yerine devlet ve yerleşim projelerinin çıkarı için kullanıldığını görüyoruz." şeklindeki ifadelerine yer verildi.

Kronish, tapu tescil projesinin gelişme yolunda iyi bir icraat olduğu ancak bölge sakinlerinin çıkarına olmadığı sürece durdurulması gerektiğini savundu.

İsrail merkezli BİMKOM, Doğu Kudüs ve Batı Şeria'daki tapu tescil icraatlarına karşı Filistinlilerin haklarını savunuyor.

Filistin, İsrail'in "tapu tescil projesini" reddediyor

İsrail'in, Kudüs'teki mülklerin tapuya tescil edilmesi için geliştirdiği tapu tescil projesinin 2020 yılı öncesinde hayata geçirildiği ifade ediliyor.

Filistin Devlet Başkanlığı, 19 Eylül 2021'de yaptığı açıklamada, İsrail'in Kudüs'te uygulayacağı tapu tescil projesini reddettiklerini ve tanımadıklarını bildirmişti.

Kudüs halkına İsrail'in sözde tapu tescil projesi kapsamında işlem yapmamaları çağrısında bulunulan açıklamada, projenin "İsrail'in Kudüs'ü ilhak etme planının tehlikeli bir parçasını temsil ettiği" aktarılmıştı.

İsrail'in 1950 yılında çıkardığı "Gaiplerin Mülkleri Yasası"na göre, Kasım 1947'ye kadar İsrail devleti sınırlarını terk eden veya göç edenler "gaip" olarak tanımlanıyor. Söz konusu kişilerin araziler dahil tüm mülkleri, evleri, banka hesapları "gaip mülkü" sayılarak, mülkiyet hakkı devlete devrediliyor.

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