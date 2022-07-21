AB: Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddeti endişe verici

AB Filistin Temsilciliği, İsrail'in Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin 2021 raporunu yayımladı.

Raporda, 2021'de Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yasa dışı Yahudi yerleşim birimi planlarının geçen yıllara göre ivme kazandığı ve toplamda 22 bin 30 yeni konut için adım atıldığı belirtildi.

Doğu Kudüs'te 2020 yılında 6 bin 288 yasa dışı yeni konut kaydedilirken 2021'de ise 14 bin 894 yeni konut kaydedildiği aktarıldı. Böylece 2021'de bir öndeki yıla göre yeni konut inşasında iki katından daha fazla bir artış görüldüğü vurgulandı.

İsrail'de Haziran 2021'de göreve gelen hükümetin işgalle ilgili konularda "sahadaki statükoyu koruyacağı" vaadine rağmen yerleşim planlarına devam ettiği aktarıldı.

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Raporda, İsrail'in 2021'de Doğu Kudüs çevresinde açıkladığı özellikle 3 yeni Yahudi yerleşim planına ilişkin endişe duyulduğu, bu planların hayata geçirilmesi halinde Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilerin Batı Şeria'nın Ramallah ve El Halil gibi şehir merkezleriyle bağlantısının zayıflayacağı vurgulandı. Bu durumun "iki devletli çözüme yönelik çabalar için büyük tehdit oluşturacağı" uyarısı yapıldı.

İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da mevcut yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini genişlettiği, altyapı ve yol projelerine devam ettiği ve İsrail nezdinde de yasa dışı kabul edilen yeni "gecekondu yerleşimlerin" kurulduğu kaydedildi. Bunun yanı sıra, Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik şiddetinin de bu dönemde "endişe verici biçimde" arttığı ifade edildi.

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AB, İsrail'e "tüm yerleşim faaliyetlerini durdurması, 2001'den bugüne kurulmuş tüm gecekondu yerleşimleri de kaldırması" çağrısında bulundu.

Uluslararası hukuka göre İsrail'in işgal altındaki bölgelerde inşa ettiği tüm yerleşim birimlerinin yasa dışı olduğu konusundaki görüşünü koruduğunun altını çizen AB, İsrail'in 2021'de açıkladığı yeni yerleşim birimi planlarının "iki devletli çözüm ümitlerini baltaladığını" belirtti.

İnsan hakları örgütlerine göre, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te yaklaşık 660 bin Yahudi yerleşimci yaşıyor. Uluslararası hukuka göre, İsrail'in işgali altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki yapılaşması yasa dışı yerleşim yeri olarak kabul ediliyor.