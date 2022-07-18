Dünya Kudüs Patriğinden Bidena radikal Yahudiler şikayeti
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Kudüs Patriği’nden Biden’a ‘radikal Yahudiler’ şikayeti

Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği III. Theofilos, ABD Başkanı Biden’a bir mektup yazarak şehrin tarihi ve demografisini değiştirmek isteyen radikal Yahudileri şikayet etti. Patrik, “Hristiyanlar, şehirdeki Hıristiyan varlığını sona erdirmek isteyen aşırı Yahudi güçlerinin hedefi haline gelmiştir” dedi.

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Kudüs Patriği’nden Biden’a ‘radikal Yahudiler’ şikayeti
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Kudüs Rum Ortodoks Kilisesi Patriği III. Theofilos, ABD Başkanı Joe Biden’a yazdığı mektupta, kentte yaşayan Hristiyanların radikal Yahudilerin tehdidi altında olduğunu ve tedbir alınması gerektiğini söyledi.

III. Theofilos
III. Theofilos

Özellikle Hristiyan mahallesindeki insanların saldırı altında olduğunu kaydeden Patrik, “Kutsal Kabir Kilisesi’ne giden ana yol, eski şehrin tarihi, demografik ve coğrafi yapısı bazı gruplar tarafından değiştirilmek isteniyor. Hristiyanlar, şehirdeki Hıristiyan varlığını sona erdirmek isteyen aşırı Yahudi güçlerinin hedefi haline gelmiştir” ifadelerini kullandı. Söz konusu grupların, İsrail iç siyasetindeki sağ politikacılar tarafından destek aldığını da vurgulayan Rum din adamı, şehirde yüzyıllardır korunan statükonun değiştirilmek istendiğini dile getirdi. Biden’a, kiliselerine birçok saldırı gerçekleştirildiğini ileten III. Theofilos, kendilerine gözdağı verildiğini de aktardı ve bu konuda destek talep etti.

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