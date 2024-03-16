DSÖ'den 'ciddi endişeliyiz' açıklaması: Terör devleti İsrail Refah'a kara harekatı hazırlığında

Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail'in, Refah'a yönelik olası kara saldırısına ilişkin paylaşımda bulundu.
"1,2 milyon kişinin gidecek yeri yok"
Ghebreyesus, Refah'ta bulunan 1,2 milyon kişinin gidecekleri güvenli bir yerin olmadığını belirtti.
"İnsanlar kırılgan, aç ve hasta"
Gazze'de yerinden edilmiş kişilerin erişebileceği tam anlamıyla hizmet veren ve güvenli bir sağlık tesisinin olmadığına işaret eden Ghebreyesus, insanların yeniden başka bir yere gidemeyecek kadar kırılgan, aç ve hasta olduğunun altını çizdi.