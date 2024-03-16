DSÖ'den 'ciddi endişeliyiz' açıklaması: Terör devleti İsrail Refah'a kara harekatı hazırlığında

"İsrail'in, Refah'a kara saldırısı düzenlemeyi planladığı yönündeki haberlerden ciddi endişe duyuyorum."

ifadesini kullanan Ghebreyesus, nüfusun yoğun olduğu bu bölgede şiddetin daha da artmasının, özellikle sağlık tesislerinin dolu olması nedeniyle çok daha fazla ölüme ve acıya yol açacağını vurguladı.