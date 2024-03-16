Un sırasında katletti: İsrail sahuru kana buladı

Gazze'de 2,4 milyon Filistinlinin canına kasteden işgalci İsrail, dün gece Gazze’nin kuzeyinde bulunan El-Kuveyt Kavşağı'nda yardım almak için toplanan Filistinlilerin üzerine ölüm yağdırdı. Saldırılar sonucunda 20 ölü ve 156 yaralının olduğunu açıklayan yerel kaynaklar, son üç gündür İsrail’in sistematik olarak yardım bekleyen insanların üzerine ateş açtığını ve bu şekilde insanları açlığa terk ettiklerini belirtti. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Genel Müdürü İsmail es-Sevabite Yeni Şafak’a değerlendirmelerde bulundu.





KATLİAMLARI ÖNCEDEN PLANLIYORLAR

“İşgalciler tarafından El Kuveyt Kavşağı’nda gerçekleşen katliam kasten, önceden planlanmış ve tasarlanmış katliamdır” diyen Es-Sevabite, “Gazze’nin her yeri olduğu gibi kuzey kısmı boğucu bir kuşatma ve askeri abluka altında, buna göre işgalciler, 700 bin vatandaşın bulunduğu bu bölgeye herhangi bir yardımın girişini engelliyor” ifadelerini kullandı. Filistinlilerin un, pirinç ve diğer tüm gıda stokları tükendiğini belirten sözcü, “Özellikle Kuzey Gazze’de kıtlık daha da derinleşmeye başladı. Bu bağlamda İsrail’e karşı uluslararası baskı ve kamuoyunun artmasıyla birlikte işgal ordusu, bölgeye çok az sayıda yardım TIR’ının girişine müsaade etti. Vatandaşlarımız, bölgeye giren kısıtlı tırları gördüğünde tırların bulunduğu alana gidiyorlar” dedi.





MAKİNELİ TÜFEKLERLE ATEŞ AÇTILAR

Es-Sevabite, “Dünde Kuveyt Kavşağı'na bir yardım TIR’ı gelmişti. Bölgede bulunan çok fazla kişi sabırsızlıkla yardımlara ulaşmayı beklerken bir anda işgalcilerin makineli tüfeklerle sivil halka saldırmasıyla karşı karşıya kaldılar. Üzerlerine ateş açılan onlarca sivil katledildi” sözlerini sarf etti. “İsrail’in son zamanlarda un katliamları olarak adlandırılan bu katliamları gerçekleştirmesinin amacı bölgedeki kaosu ve güvensizliği körüklemek. 2,4 milyon insana karşı uyguladığı açlık ve susuzluk politikasını pekiştirmektir” diyen sözcü, “Yaralılar Şifa Hastanesine ve Baptist hastanesine götürüldü. Hastanelerin durumu çok kötü olduğu için yaralılara doğru düzgün müdahale edilmedi. Bu katliamların durdurulmamasından Amerika sorumludur. Amerika İsrail’e soykırım yapması için yeşil ışık yakıyor. İşgalcilere ciddi boyutta mühimmat desteği veriyor” dedi.





3 HASTANE YÜZDE 10 KAPASİTELİ ÇALIŞIYOR

Açlıktan bitap düşen çocuklar ve kadınların ölüm sıralarını beklediğini söyleyen Es-Sevabite “Açlık ve kıtlıktan en çok emziren anneler ve 5 yaşından küçük çocuklar etkileniyor. Yetersiz besinden kaynaklı çocuklar ve annelerinin ölüm sayıları arttı. Aynı zamanda kalp hastalığı, diyabet ve kanser gibi kronik hastalıklar da çok ciddi boyutlarda” ifadelerini kullandı. “Gazze’nin kuzeyinde faaliyet gösteren hastane bulunmadığı gibi, hizmet veren hastaneler de yaklaşık 3 hastaneden ibaret. Bunların da kapasiteleri yüzde 10'un altında çalışmakta, yani sadece ilk yardım ve ilk müdahale hizmeti verilmektedir” diyen Es-Sevabite, hastanelerde ameliyat yapılamadığını ve hastaların çoğunun ölüme terk edildiğini belirtti.





“ÖLÜM SIRALARINI BEKLİYORLAR”

Dünyanın sessizlik içerisinde olduğunu vurgulayan es-Sevabite sözlerini şöyle sürdürdü: “İşgalciler, Gazze Şeridi'ndeki tüm güzel anlamları, mübarek Ramazan ayının sevincini, Filistinlilerin kursağında bırakıyor. Burada herkes çok çetin ve zor bir hayat yaşıyor; açlıkla, yiyecek, su, ilaç ve barınma sıkıntısıyla dolu bir hayat yaşıyorlar. Her gün insanların öldüğü ve insanların bizleri görüntülerden izlediği bir hayat yaşamaya çalışıyoruz. Arap ve İslam dünyası bizi yalnız bıraktı, dünya burada yaşananlara sessiz kaldı. Buradaki insanlar ölümü acılarla harmanlanmış bir hayata tercih ediyor ve her biri ölüm sırasını bekliyor.”



