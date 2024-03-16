Katil İsrail katliama doymuyor: Gazze'de can kaybı 31 bin 553'e yükseldi

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı ve Gazze kenti başta olmak üzere Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürdü. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde sivil ev ve binaları hedef alan saldırılarında en az 80 Filistinli öldürüldü, birçoğu da yaralandı. İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne gece boyunca düzenlediği saldırılarda en az 80 Filistinlinin öldürüldüğü bildirildi.