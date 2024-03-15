Netanyahu'dan kanlı onay: İsrail Refah'a saldıracak

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren İsrail'in eli kanlı ortağı ABD'den dikkat çeken bir çıkış geldi. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, 'İsrail'de yeni seçimler yapılsın' açıklamasında bulundu. ABD'de en yüksek resmi makama seçilmiş Yahudi olarak nitelendirilen Schumer, Netanyahu yönetiminin 7 Ekim'den sonra birçok yanlış yaptığını ve savaş kabinesinin durumunu iyi yönetemediğini vurguladı. Netanyahu'nun yargı reformu konusunda başarısız olduğunu, kendi siyasi kurtuluşunu İsrail'in çıkarlarının önüne koyarak yolunu kaybettiğini de ifade eden Schumer, "İsrail bir firavuna dönüşürse hayatta kalamaz." dedi.