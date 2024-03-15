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Dünya

Netanyahu'dan kanlı onay: İsrail Refah'a saldıracak

İsrail Savaş ve Güvenlik Kabinesi, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir değişimine ilişkin teklifi gündemdeyken toplandı. Netanyahu'nun ekibi Refah operasyonunun onaylandığını duyurdu.

18:50 - 15/03/2024 Cuma
AA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Refah'a saldırı kararını onayladı.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu Refah'a saldırı kararını onayladı.

Başbakanlık Basın Ofisi, savaş kabinesi toplantısının ardından Hamas'ın teklifinin reddine ve Refah'a saldırı onayına ilişkin açıklama yaptı.

Netanyahu'nun İsrail ordusunun Gazze'nin güneyindeki Refah'a saldırı planını onayladığı belirtilen açıklamada, "Ordu, operasyona ve (sivil) nüfusu tahliye etmeye hazırlanıyor." denildi.

Netanyahu'nun Hamas'ın İsrail ile ateşkes ve esir değişimi anlaşmasına ilişkin son teklifini, şartların "halen akıl dışı" olduğu ifadeleriyle reddettiği belirtilen açıklamada, ayrıca İsrail'in, "güvenlik kabinesi İsrail'in tutumunu görüştükten sonra" ateşkes anlaşmasını müzakere etmek üzere Katar'a bir heyet gönderileceğine yer verildi.

Refah'a saldırı onayı, ABD ve Mısır dahil uluslararası toplumun, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı Refah'a girilmemesi yönündeki uyarılarına rağmen geldi.

Hamas, dün yaptığı açıklamada, İsrail ile ateşkes ve esir değişimi mutabakatına ilişkin teklifi Katar ve Mısır'daki arabuluculara ilettiklerini duyurmuştu.

İsrail Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada ise Hamas'ın son teklifindeki taleplerinin "akıl dışı" olduğu savunulmuştu.


ABD'de Netanyahu'ya karşı darbe çıkışı! Yahudi Senatör Schumer: İsrail'de yeni seçimler yapılsın
ABD'de Netanyahu'ya karşı darbe çıkışı! Yahudi Senatör Schumer: İsrail'de yeni seçimler yapılsın

Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren İsrail'in eli kanlı ortağı ABD'den dikkat çeken bir çıkış geldi. ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer, 'İsrail'de yeni seçimler yapılsın' açıklamasında bulundu. ABD'de en yüksek resmi makama seçilmiş Yahudi olarak nitelendirilen Schumer, Netanyahu yönetiminin 7 Ekim'den sonra birçok yanlış yaptığını ve savaş kabinesinin durumunu iyi yönetemediğini vurguladı. Netanyahu'nun yargı reformu konusunda başarısız olduğunu, kendi siyasi kurtuluşunu İsrail'in çıkarlarının önüne koyarak yolunu kaybettiğini de ifade eden Schumer, "İsrail bir firavuna dönüşürse hayatta kalamaz." dedi.


#İsrail
#Refah
#Binyamin Netanyahu
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