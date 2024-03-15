BM'den İsrail için dikkat çeken uyarı: Refah'a yönelik kara operasyonunun Gazze halkı için feci sonuçları olur

Gazze'deki soykırım saldırılarını kara harekatı başlatarak Refah'a taşımayı amaçlayan terör devleti İsrail'e, eli kanlı ortağı ABD'den uyarı geldi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmelere atıf yapan ABD Başkanı Joe Biden, "Umarım İsrail, bu arada (Refah'ta) geniş çaplı bir kara işgaline girişmez." dedi. Rehineleri çıkarabilmek için Gazze'de geçici bir ateşkes olması gerektiğini de ifade eden Biden, "Bu süreç başladı. Bunun gerçekleştirilebilmesi için umutluyum." ifadelerini kullandı.