DSÖ'den korkutan açıklama: En-Neccar Hastanesi hizmet veremiyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, "Refah'taki 3 hastaneden biri olan En-Naccar, çevresinde devam eden çatışmalar ve Refah'taki askeri saldırı nedeniyle artık hizmet vermiyor" diyerek Refah Sınır Kapısı'nın kapatılmasının, Birleşmiş Milletlerin (BM) yakıt ulaştırmasını engellediğini bildirdi.





Hizmetler durma noktasına geldi

Ghebreyesus, yakıtın olmaması halinde tüm insani yardım operasyonlarının duracağına dikkati çekerek, "Sınırların kapatılması aynı zamanda Gazze'ye insani yardım ulaştırılmasını da engelliyor. Gazze'nin güneyindeki hastanelerde sadece 3 günlük yakıt kaldı. Bu da yakında hizmetlerin durma noktasına gelebileceği anlamına geliyor" i fadelerini kullandı.





İnsani operasyonların acilen genişletilmesi gerektiği bir süreçte olduklarının altını çizen Ghebreyesus, Refah'a yönelik karar saldırısının, zor koşullar altında yaşayan binlerce insana ulaşmayı daha da kısıtladığını belirtti.





Ghebreyesus, Gazze'de şu anda yaşananların durdurulması yönünde de çağrıda bulundu.





İsrail ordusu, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, zorla yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı Refah'ın doğusundaki bazı mahallelerin boşaltılmasını istemiş, 7 Mayıs sabahı da Gazze'nin Refah bölgesine kara saldırısı başlatarak Mısır ile olan sınır kapısının Gazze tarafını ele geçirdiğini duyurmuştu.











