Sahil Güvenlik Komutanlığı, 2024 yılında uzman erbaş alımı gerçekleştirmekte. Alımlar, sözleşmeli erbaş statüsünde yapılacak. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı 300 uzman erbaş alımı başvuru şartları da belli oldu. Buna göre, uzman erbaş alımı şartları ilki en az lise mezunu olmak ve 1 Ocak 2024 itibarıyla 27 yaşını bitirmemiş olmak. Diğer şartları ise haberin detaylarında. Peki Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman, başvurular nereden nasıl yapılacak, başvuru şartları neler, sınav ne zaman? İşte detaylar.
Sahil Güvenlik Komutanlığınca uzman erbaş alımı yapılacak. Sahil Güvenlik Komutanlığı, en az lise veya dengi okul mezunu olmak koşuluyla uzman erbaş alımı yapılacak. Peki Sahil Güvenlik uzman erbaş alımı 2024 başvurusu ne zaman, şartlar neler? 300 uzman erbaş alımı sınav tarihi...
Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı ne zaman, nereden yapılacak?
Resmi Gazete'de yer alan ilan göre Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı için başvurular, e-Devlet üzerinden 3-14 Haziran'da yapılacak.
Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı sınavı ne zaman?
Başvurular ardından sonuçlar, yazılı sınav ile ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi ve adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler www.sg.gov.tr internet adresinden 16 Temmuz 2024 tarihinden sonra ilan edilecek. Sınav tarihleri ve sınav yeri adresleri başvuru sonuçları ile adaylara ilan edilecek.
Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuru şartları neler?
1. Türk vatandaşı ve erkek olmak.
2. En az lise veya dengi okul mezunu olmak.
3. 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1997 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).
4. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor olmak.
5. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 2024 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1995 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).
6. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (03 Haziran 2019 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).
7. Askerlik hizmetini sürdürenler için kılavuzda da yer alan uygun nitelik belgesi almak.
8. Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.
9. Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “Uzman Erbaş Olur” (Komando sağlık yeteneklerini karşılayan) kararlı sağlık raporu almak.
10. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.
11. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma
Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil), uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.
12. Sahil Güvenlik Komutanlığı Uzman Erbaş Alımları Bilgilendirme Kılavuzu’ndaki (Mayıs 2024) diğer şartları taşıyor olmak. Başvuru ile ilgili detayların yer aldığı bilgilendirme kılavuzuna, www.sg.gov.tr internet adresinden ulaşılabilinecektir.