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Dünya

Beyaz Saray'dan ateşkes açıklaması: Hamas ve İsrail arasında görüşmeler Mısır'da yeniden başlıyor

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Hamas ile İsrail arasında ateşkes görüşmelerinin Mısır'da yeniden başlayacağı belirtildi. Açıklamada, terör devleti İsrail'in dün gece Refah'ın doğusuna gerçekleştirdiği saldırıların sınırlı olduğunu bildirdiği belirtildi.

20:35 - 7/05/2024 Salı
Güncelleme: 22:07 - 7/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in ABD'ye Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine yönelik operasyonun kısıtlı olacağına dair söz verdiğini belirtti.

İsrail'in dün Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine saldırı başlatmasının ardından ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in ABD'ye Refah'a yönelik operasyonun kısıtlı olacağına dair söz verdiğini belirterek, İsrail'in operasyonun Gazze'ye yönelik silah kaçakçılığına ve mali destek girişini engellemeye odaklanacağı konusunda bilgi verdiğini aktardı. İsrail ve Hamas arasında devam eden ateşkes görüşmelerine de değinen Kirby, görüşmelerde Hamas ve İsrail'in "kalan boşlukları kapatabileceklerini" ve yakında bir anlaşmaya varılacağını umduğunu ifade etti. Kirby, "İki tarafın pozisyonlarının yakından değerlendirilmesi, kalan boşlukları kapatabileceklerini gösteriyor ve biz de bu süreci desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

Hamas'ın dün İsrail'in sunduğu orijinal teklifinde değişiklikler önerdiğini belirten Kirby, ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Başkanı William Burns'un de Kahire'de devam eden ateşkes görüşmelerine katılacağını aktararak, "Herkes masaya geliyor. Bu önemsiz bir şey değil” dedi.


#Beyaz Saray
#Hamas
#İsrail
#ateşkes
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