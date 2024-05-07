Beyaz Saray'dan ateşkes açıklaması: Hamas ve İsrail arasında görüşmeler Mısır'da yeniden başlıyor

İsrail'in dün Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine saldırı başlatmasının ardından ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, İsrail'in ABD'ye Refah'a yönelik operasyonun kısıtlı olacağına dair söz verdiğini belirterek, İsrail'in operasyonun Gazze'ye yönelik silah kaçakçılığına ve mali destek girişini engellemeye odaklanacağı konusunda bilgi verdiğini aktardı. İsrail ve Hamas arasında devam eden ateşkes görüşmelerine de değinen Kirby, görüşmelerde Hamas ve İsrail'in "kalan boşlukları kapatabileceklerini" ve yakında bir anlaşmaya varılacağını umduğunu ifade etti. Kirby, "İki tarafın pozisyonlarının yakından değerlendirilmesi, kalan boşlukları kapatabileceklerini gösteriyor ve biz de bu süreci desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.