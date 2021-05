Dünya Müslümanları ayakta: İlk kıble Mescid-i Aksa'da neler oluyor?

Sabah namazını Mescid-i Aksa’da kılan binlerce Filistinli, fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tuttukları sırada işgalci İsrail güçlerinin saldırısına uğradı.

Bunun üzerine Filistinliler namazın ardından Mescid-i Aksa’nın avlusunda tekbirler getirerek gösteri düzenledi.

İşgalci İsrail polisinin, Filistinlilere gaz bombası ve ses bombasıyla saldırdığı bildirildi. Saldırılarda 10 Filistinlinin yaralandığı, 3’ünün hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Filistinliler, İsrail polisinin plastik mermilerle yaptığı saldırılara taş atarak karşılık verdi.

İsrail yine Mescid-i Aksa'yı hedef aldı.

Yaralı sayısı 225'e yükseldi

Filistin Kızılayı ise, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'daki Filistinlilere saldırısında yüzlerce kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa’daki saldırılarında bazıları ağır olmak üzere, yaralananların sayısı 215’e yükseldi.

Mescid-i Aksa Vakfı Müdürü Şeyh Ömer El-Kisvani, Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı yaptı.

İsrail polisi Mescid-i Aksa’da cemaate saldırdı.

ANKARA'DAN SERT TEPKİ

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mescid-i Aksa'da yaşanan Yahudi baskını ile ilgili resmi Twitter adresinden açıklamada bulundu.

Sözcü Kalın, "İsrail işgal güçlerinin Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir" derken "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın, "Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur" şeklinde konuştu.

İsrail işgal güçlerinin Kudüs’te sivil ve savunmasız Filistin halkına karşı uyguladığı şiddet derhal sona ermelidir.

Cumhurbaşkanımızın talimatıyla girişimlerimiz her düzeyde devam ediyor.

Filistinlilere yönelik her tür saldırı, şiddet ve hadiseden İsrail makamları sorumludur. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) May 10, 2021

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Mescidi-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere dönük İsrail şiddeti artarak devam ediyor. Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya dur demelidir" açıklamasında bulundu.

Mescidi-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere dönük İsrail şiddeti artarak devam ediyor. Mescid-i Aksa dışında fanatikler işgale hazırlık yapıyor. Bu zulüm ve pervasız bir hukuk tanımazlıktır. Dünya dur demelidir. — Ömer Çelik (@omerrcelik) May 10, 2021

İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu önünde Mescid-i Aksa saldırısı protesto edildi.

İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN: İSRAİL'E DUR DEMENİN VAKTİDİR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun da, "İslam dünyasına sesleniyoruz: İsrail’in alçakça ve zalim saldırılarına dur demenin vaktidir" dedi.

Altun, "Tüm insanlığa sesleniyoruz: Bu terör devletine had bildirmenin vaktidir" derken "Bu, tarihsel ve insani sorumluluğumuzdur. Tek başımıza da kalsak biz bu zulüm düzeniyle mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İslam dünyasına sesleniyoruz: İsrail’in alçakça ve zalim saldırılarına dur demenin vaktidir!



Tüm insanlığa sesleniyoruz: Bu terör devletine had bildirmenin vaktidir!



Bu, tarihsel ve insani sorumluluğumuzdur.



Ürdün ve Filistin tarafından, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerini durdurması için uluslararası topluma çağrı yapıldı.

Ürdün ve Filistin tarafından, İsrail'in Mescid-i Aksa'daki ihlallerini durdurması için uluslararası topluma çağrı yapıldı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Twitter hesabından “İsrail’in ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya yönelik maalesef her Ramazan ayında gerçekleştirdiği menfur saldırıları şiddetle kınıyoruz. Türkiye olarak her hal ve koşulda Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” paylaşımında bulundu. Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, “İsrail hükümetini, provokatif ve saldırgan tutumuna bir an evvel son vermeye çağırıyor ve aklıselime davet ediyoruz” dedi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, özellikle kutlu ramazan ayında düzenlenen bu tür saldırıların, tüm insani normlara ve insan hakları hukukuna karşı olduğu vurgulanarak İslamabad yönetiminin, İsrail işgal güçlerince Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırıyı şiddetle kınıyoruz ifadesine yer verildi. Açıklamada, Yaralıların bir an önce iyileşmesi için dua ediyoruz. Filistin davasına olan kararlı desteğimizi yineliyoruz ve bir kez daha uluslararası toplumu Filistin halkını korumak için hemen harekete geçmeye çağırıyoruz denildi. Bölgede kalıcı barış için ilgili Birleşmiş Milletler (BM) ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) kararlarıyla uygun, iki devletli çözüme olan ihtiyacın altı çizilen açıklamada, bunun 1967 öncesi sınırlarda, başkenti Kudüs olan yaşayabilir ve bağımsız Filistin Devleti ile birlikte olması gerektiği kaydedildi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'da ibadet eden Filistinlilere yönelik saldırısını kınadı. Hatibzade, Dışişleri Bakanlığı sitesinde paylaşılan yazılı açıklamasında, İsrail'in en temel insan haklarını ihlal ettiğini belirterek buna karşı uluslararası düzeyde acil adımlar atılması gerektiğini kaydetti. İran, Kudüs işgalcisi rejimin polisinin, ramazanın son cumasında Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya saldırısını, namaz kılanları şehit etmesini ve yaralamasını şiddetle kınıyor ifadelerini kullanan Hatibzade, Birleşmiş Milletler ve diğer uluslararası kuruluşların bu cinayetlere karşı görevlerini yerine getirmesi çağrısında bulundu. Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan'ın, bölgede güvenlik ve istikrar sağlama amaçlı barış sürecini yeniden başlatma şansını zayıflatabilecek tek taraflı adımlar atılmasını ve uluslararası meşru kararların ihlalini kınadığı ifade edildi. Açıklamada, İsrail'in, işgal altındaki Doğu Kudüs'te Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılması planı ve uygulamalarından endişe duyulduğu ve bu adımın reddedildiği belirtildi. Suudi Arabistan'ın Filistin halkının yanında durduğu yinelenen açıklamada, Filistin meselesinin adil ve kapsamlı bir çözüme ulaşması ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız bir Filistin devletinin kurulmasına yönelik tüm çabaların desteklendiği vurgulandı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden yapılan açıklamada ise işgal altındaki Doğu Kudüs'teki şiddet olaylarından duyulan endişe dile getirildi. Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayf el-Fayiz, İsrail güçlerinin dün akşam iftardan kısa bir süre sonra Harem-i Şerif'te namaz kılanlara yönelik plastik mermi ve ses bombasıyla müdahalesinin ardından yaptığı açıklamada, saldırıya yönelik tepkisini ifade etti. Harem-i Şerif'e yapılan baskının ve barış içinde ibadet edenlere yönelik saldırının, açık bir ihlal ve barbarca bir davranış olarak nitelendirildiği açıklamada, kabul edilemez bu saldırıların kınandığı belirtildi. Fayiz, Aksa'daki cemaatin can güvenliğinden sorumlu tuttuğu İsrail'i, bölgede yükselen tansiyon konusunda uyardı. AB ise, işgal altındaki Doğu Kudüs'teki olaylarla ilgili, Harem-i Şerif'te kışkırtıcı eylemlerden kaçınılması ve statükoya saygı duyulması gerektiğini bildirdi. Açıklamada, tüm taraflardaki siyasi, dini liderlerle topluluk önderlerinin itidal ve sorumluluk göstermesi, durumu sakinleştirmek için her çabayı sergilemesi istenerek Şeyh Cerrah'ta ve Doğu Kudüs'ün diğer bölgelerinde Filistinli ailelerin evlerinden çıkarılmasıyla ilgili durum da ayrıca endişe vericidir. Bu tür eylemler uluslararası insani hukukta yasa dışıdır ve sahada gerilimi körüklemekten başka bir işe yaramaz değerlendirmesi yapıldı. Rusya Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı kınayarak tarafları gerilimi tırmandıracak adımlardan kaçınmaya davet etti: Doğu Kudüs'te sivillere yönelik saldırıyı kararlılıkla kınıyoruz. Yaşanan gelişmeler Moskova'da derin bir endişeyle karşılandı. Tüm tarafları şiddeti tırmandıracak adımlardan kaçınmaya çağırıyoruz. Bu tür eylemler, uluslararası hukuka aykırı olup 1967 yılındaki sınırlar dahilinde barış ve güvenlik içinde bir arada var olan Filistin ve İsrail devletlerinin kurulmasına dayanan barışçıl bir çözüme ulaşılmasını engelliyor. BM Güvenlik Konseyi kararlarında yansıtılan ilkeli ve tutarlı tutumunu yeniden teyit ediyoruz. Buna göre; toprakların ve üzerindeki mülklerin kamulaştırılmasının yanı sıra, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Filistin topraklarında İsrail tarafından yerleşim birimleri kurulmasının yasal hükmü bulunmuyor. Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya Bölgesel Başbakanı Nicola Sturgeon, işgalci İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına tepki gösterdi. İsrail'e şiddetin derhal durdurulmasına yönelik çağrılara kulak vermesi çağrısında bulunan Sturgeon, Bir ibadethaneye herhangi bir zamanda saldırmak kınanır ancak Ramazan'da bir camiye saldırmak tamamıyla affedilemez dedi. Avrupa Müslüman Forumu, Filistinli ailelerin Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki olası tahliyelerini şiddetle kınayarak Mescid-i Aksa'yı saldırılardan, yıkımdan ve İsrail'in silahlı işgalinden koruma konusunda kararlı olduğunu bildirdi. Açıklamada, Bu tür provokasyonları Filistin ve dünya Müslümanları için kutsal olan ramazan ayında katiyen kabul etmiyoruz. Avrupa Müslüman Forumu dinimizin en büyük kutsal yerlerinden biri olan Mescid-i Aksa'yı saldırılardan, yıkımdan ve silahlı işgalden korumada kararlıdır denildi. İsrail polisinin saldırılarını doğrudan kınamaktan kaçınan ABD Dışişleri Bakanlığı, “ABD, Kudüs’te tarafların karşı karşıya geldiği ve çok sayıda kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan olaylardan dolayı oldukça endişelidir. Özellikle ramazanın son günlerine girilirken bu şekilde kan dökülmesi rahatsız edicidir” açıklamasında bulundu. Bangladeş hükümeti, İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınadı. Bangladeş Dışişleri Bakanı A.K. Abdul Momen, İsrail güçlerinin Müslümanlara yönelik şiddetini kınadıklarını ifade etti. Momen, ibadet mekanlarının savaşmak için değil ibadet etmek için var olduklarının altını çizdi Filistin Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) ile UNESCO’ya, Aksa’da yaşananlar konusunda ‘üzerine düşen sorumluluğu yerine getirme’ çağrısı yapıldı. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Filistin’in BM Daimi Temsilcisi Riyad Mansur’a gelişmelerle ilgili olarak BMGK’ya acil toplantı çağrısı yapması talimatını verdi. Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye ise İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya “Ateşle oynama” diyerek seslendi. Ünlü İngiliz rock grubu Pink Floyd’un solisti Roger Waters, Doğu Kudüs’ün Şeyh Cerrah Mahallesi’nde yaşayan Filistinlilerin Yahudi yerleşimciler tarafından zorla evlerinden çıkarılmasını sert bir dille eleştirdi. Waters Twitter’dan,“İsrail bir apartheid (ırkçı) devlettir” ifadelerine yer verdiği bir video paylaştı. ‘Apartheid’ terimi, 1948’ten sonra Güney Afrika’da beyaz ırkın üstünlüğünü savunan rejim için kullanılıyordu. Waters, “İsrail’i her koşulda destekliyorum” diye açıklamada bulunan ABD Başkanı Joe Biden’a da seslenerek, “İnsanların evlerinden soykırım yapılır gibi çıkarılmasına destek oluyorsunuz. Sen nasıl hissederdin Joe Biden? Evinde oturuyorsun, orası senin evin, ailenle yüzyıllardır yaşadığınız yer ve bazı pislikler onu alıp gidiyor” sözleriyle eleştirdi. Filistin asıllı Amerikalı model Bella Hadid İsrail'in Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi. Hadid, Eğer Amerikalıysanız bilin ki ödediğiniz vergilerin bu yaşananlarda payı var! İsrail'e her yıl 3.8 milyar dolar ödüyoruz. Bunu biliyor muydunuz? ifadelerini kullandı. IMEU platformunun Bugün, Sheikh Jarrah'daki 200'den fazla Filistinli zorunlu tahliyeyle yüzleşti. başlıklı içeriğini takipçileriyle paylaşan Hadid, içeriğe KENDİ EVLERİNDEN edildiler!!!!!!!!! ifadeleriyle destek verdi. İsrail'e dünyadan tepki yağdı: Ramazan'da camiye saldırı affedilemez İsrail'in Mescid-i Aksa ve çevresinde Filistinlilere yönelik saldırılarına dünyadan tepki yağdı. Başta Türkiye olmak üzere Ürdün, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Pakistan, İran, Rusya, AB olmak üzere çok sayıda ülkeden İsrail polisi tarafından Filistinlilere yönelik gerçekleştirilen saldırılar şiddetle kınanırken, Filistin halkının haklı mücadelesine yönelik destek sözleri de yinelendi. İsrail'in saldırgan tutumuna yönelik dünyaca ünlü isimler de kayıtsız kalmadı. FİLİSTİNLİLER NÖBET TUTMAYA BAŞLADI

Filistinliler, gösterinin sonrasında fanatik Yahudilerin baskın yapmasını önlemek için Mescid-i Aksa’da nöbet tutmaya başladı.

Harem-i Şerif’in bazı noktalarına barikatlar kuran Filistinliler, Harem-i Şerif’ten ayrılmayacaklarını dile getirerek sık sık "Canımız kanımız sana feda Aksa" sloganı attı.

Daha sonra Mescid-i Aksa’ya baskın düzenleyen İsrail polisi, Filistinlilere göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti.

Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verirken, İsrail polisinin Harem-i Şerif’teki saldırısı devam ediyor.

Filistin Kızılay Cemiyeti, yaralı üç kişinin hastaneye sevk edildiği ve bazı çalışanlarının Mescid-i Aksa’ya girişinin engellendiğini aktardı.

Fanatik Yahudiler, İsrail’in Doğu Kudüs’ü işgal ettiği 1967’deki Altı Gün Savaşının yıl dönümünü İbrani takvimine göre “Kudüs günü” olarak kutluyor.

Fanatik Yahudi örgütler, bu yıl 9-10 Mayıs tarihlerine denk gelen “Kudüs günü” nedeniyle Mescid-i Aksa’ya baskın çağrıları yapmıştı.

İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırdı.

BM'DEN YIKIM VE TAHLİYELERİ DURDURMA ÇAĞRISI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, işgal altındaki Doğu Kudüs'te devam eden şiddet olayları ve Filistinli ailelerin Şeyh Cerrah ve Silvan mahallelerindeki olası tahliyelerinden derin endişe duyduğunu belirterek, İsrail'e uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku doğrultusunda yıkım ve tahliyeleri durdurması çağrısı yaptı.

Guterres, Sözcüsü Stephane Dujarric aracılığıyla yaptığı açıklamada, İsrailli yetkililerin, barışçıl toplanma hakkına saygı duyması ve maksimum itidal göstermesi gerektiğini vurguladı.

Tüm liderlerin, aşırılık yanlılarına ve her türlü şiddete karşı çıkma sorumluluğu taşıdığını belirten Guterres, kutsal alanlarının statükosunun ise korunması gerektiğini ifade etti.

İsrail'e uluslararası insani hukuk ve insan hakları hukuku doğrultusunda yıkım ve tahliyeleri durdurması çağrısında bulunan Guterres, İsrail-Filistin sorununun, ilgili BM kararları, uluslararası hukuk ve ikili anlaşmalar doğrultusunda çözülmesi yönündeki çağrısını yineledi.

Siyonist işgal rejiminin Mescid-i Aksa saldırıları Londra’da protesto edildi.

NE OLMUŞTU?

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı. İsrail polisinin Filistinlilere 8 Mayıs'taki müdahalesinde ise 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirmişti.

Dün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ederek, 10 kişiyi yaralamıştı.