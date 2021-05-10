Mescid'i Aksa'da direniş: Müslümanların çığlıkları Ağlama Duvarı'nda duyulmuyor

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 215 Filistinlinin yaralandığını açıkladı. İsrail polisinin Filistinlilere 8 Mayıs'taki müdahalesinde ise 90 kişi yaralandı, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu bildirildi.

Dün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale ederek, 10 kişiyi yaraladı.

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DÜNYA Harem-i Şerif’in hoparlörlerinden İslam dünyasına yardım çağrısı

Mescid-i Aksa’da İsrail polisinin müdahalesi devam ederken, diğer taraftan teravih namazı belirli aralıklarla sürüyor.

Yoğun bir şekilde çevrede konuşlanan polis, Eski Şehir kapılarından kontrollü bir şekilde geçişlere izin verdi.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi, şu ana kadar Harem-i Şerif’te yaşanan olaylarda çok sayıda yaralı olduğunu duyurdu.

OYNAT 00:59 İşgalci İsrail güçleri Kıble Mescidi’ndeki Müslümanlara plastik mermi ve ses bombalarıyla saldırdı İşgalci İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi içinde fanatik Yahudilerin baskınını önlemek için nöbet tutan Filisitinlilere, göz yaşartıcı gaz, plastik mermi ve ses bombalarıyla müdahale etti. Filistinliler, İsrail polisinin müdahalesine taş atarak karşılık verdi.



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KUDÜS GÜNÜ AĞLAMA DUVARI'NDA SON BULUYOR

Yahudiler, 1967'deki Altı Gün Savaşı sırasında İsrail'in Doğu Kudüs'ü ve Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir bölgesini işgal etmesini her yıl "Kudüs Günü" olarak kutluyor.

Etkinlikler kapsamında Yahudiler, İsrail bayraklarıyla Şam Kapısı'na gelerek Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde "bayrak yürüyüşü" gerçekleştiriyor.

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Ancak her yıl yapılan anma törenleri provakatif olarak algılanıyor. Törenler sırasında polis eşliğinde İsrail milliyetçilerinin katıldığı geçit töreni Eski Şehir'in Şam Kapısı'ndan başlıyor, Müslüman Mahallesi'nin içinden geçerek Ağlama Duvarı'nda son buluyor. Yetkililer düzenlenen Kudüs Günü etkinliğinin bu yıl iptal edilmesi gerektiğini söyledi.

İSLAM ALEMİ İÇİN ÖNEMİ

Mescid-i Aksa Hz. Muhammed döneminde, Müslümanlar için önemli bir özellik kazanmıştır. Çünkü Hicretin birinci yılında (M. 622), Medine'de Müslümanlar yaklaşık 16 ay boyunca Mescid-i Aksa'ya yönelerek namaz kılmış ve burayı kıble olarak kabul etmişlerdir.

Mescid-i Aksa Hz. Muhammed'in İsra ve Mirac hadisesi sırasında gerçekleştirdiği yolculuğun yeryüzündeki gece yolculuğu olarak bilinen İsrâ kısmında yöneldiği yerdir. Bu yolculuk, O'nun peygamber olarak gönderilişinin 3. senesinde, Recep ayının 27. gecesi gerçekleşmiştir.

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Müslümanlar Hz. Muhammed'in melek Cebrail eşliğinde, Burak adlı bineğe binerek Mescid-i Haram'dan yola çıktığını ve Mescid-i Aksa'ya ulaştığını, Burak'ı Burak Duvarı'na bağlayarak tüm peygamberlere imamlık ederek namaz kıldığını ve sonrasında farklı katlarında Adem, Yahya, İsa, Yusuf, İdris, Harun, Musa ve İbrahim peygamberlerle buluşacak şekilde göğü katederek miraca çıktığını kabul ederler.

OYNAT 00:55 Filistinli Sanatçı Afifi kendisini darp ederek gözaltına alan işgalci İsrailli askere gülümseyerek karşılık verdi İsrail'in Kudüs'teki terör saldırılarına karşı başlayan protesto gösterilerine Filistinli Sanatçı Meryem Afifi destek verdi. Darp edilerek gözaltına alınan Afifi o anlarda hem işgalcilere hem de kameralara gülümseyerek mesaj verdi.







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