Bakan Çavuşoğlu: Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya devam edeceğiz

Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli yerleşimcilere yönelik Ramazan ayının başlangıcından beri artarak devam eden İsrail saldırılarına bir tepki de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İsrail’in Mescid-i Aksa’daki masum insanlara karşı şiddeti bitmiyor.

Bu vahşete ses çıkarmayanlar Orta Doğu Barış Sürecinden bahsetmesin.

Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz!"

İsrail’in Mescid-i Aksa’daki masum insanlara karşı şiddeti bitmiyor.



Bu vahşete ses çıkarmayanlar Orta Doğu Barış Sürecinden bahsetmesin.



Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz! REKLAM May 10, 2021

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