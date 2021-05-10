Bakan Çavuşoğlu: Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya devam edeceğiz

Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli yerleşimcilere yönelik Ramazan ayının başlangıcından beri artarak devam eden İsrail saldırılarına bir tepki de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"İsrail’in Mescid-i Aksa’daki masum insanlara karşı şiddeti bitmiyor.
Bu vahşete ses çıkarmayanlar Orta Doğu Barış Sürecinden bahsetmesin.
Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz!"
İsrail’in Mescid-i Aksa’daki masum insanlara karşı şiddeti bitmiyor.
Bu vahşete ses çıkarmayanlar Orta Doğu Barış Sürecinden bahsetmesin.
Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz!
İsrail’in Mescid-i Aksa’daki masum insanlara karşı şiddeti bitmiyor.