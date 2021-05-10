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ANKARA

Bakan Çavuşoğlu: Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya devam edeceğiz

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, işgalci İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli Müslümanlara yönelik saldırılarına tepki gösterdi. Çavuşoğlu, "Bu vahşete ses çıkarmayanlar Orta Doğu Barış Sürecinden bahsetmesin. Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz!" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bakan Çavuşoğlu: Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya devam edeceğiz
​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu

Mescid-i Aksa'ya ve Filistinli yerleşimcilere yönelik Ramazan ayının başlangıcından beri artarak devam eden İsrail saldırılarına bir tepki de Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan geldi. Çavuşoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"İsrail’in Mescid-i Aksa’daki masum insanlara karşı şiddeti bitmiyor.

Bu vahşete ses çıkarmayanlar Orta Doğu Barış Sürecinden bahsetmesin.

Filistinli kardeşlerimizin sesi olmaya, haklarını savunmaya devam edeceğiz!"

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