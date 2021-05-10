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Dünya Kudüsün tapusu bizde
ORTADOĞU

Kudüs’ün tapusu bizde

İsrail, Doğu Kudüs’teki binaları yıkarak Filistinlileri evlerinden çıkarsa da Osmanlı kayıtları bu oyunu bozuyor. Türkiye’nin arşivlerinde Kudüs’e ait 47 zabıt kayıt defterinde 171 bin 306 tapu kaydı bulunuyor. Kayıtlar bir süre önce Filistinli yetkililere de teslim edildi.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Kudüs’ün tapusu bizde
Kudüs’e ilişkin özel mülkiyet kayıtları arasında Sultan 2. Abdulhamit Han’a ait tapular da bulunuyor.

Osmanlı’nın Kudüs’e ilişkin tapu kayıtları işgal altındaki Filistin topraklarında yasa dışı yerleşimleri uluslararası hukuku hiçe sayarak inşa etmekte inat eden İsrail’in korkulu rüyası. Terör devleti İsrail, Doğu Kudüs’te Filistinlilere ait binaları yıkarak ya da sahiplerini evlerinden çıkararak Yahudi yerleşimciler için zemin yaratıyor. Ramazan ayına rağmen günlerdir Şeyh Cerrah’ta Filistinlilerin evlerine hukuksuz şekilde el konulması İsrail korsanlığının son örneği. İsrail, saldırılarını gözü dönmüş bir şekilde Mescid-i Aksa’da namaz kılan Müslümanlara göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanarak tırmandırdı. Ancak İsrail’in devlet politikasına çevirdiği sistemli yayılmacılıkla el koymaya çalıştığı taşınmazlara ilişkin Osmanlı arşiv belgeleri büyük oyunu bozuyor.

Türkiye’nin arşivlerinde Osmanlı’dan Kudüs’e ait 47 zabıt kayıt defterinde 171 bin 306 tapu kaydı bulunuyor. Bunun 133 bin 365’i özel mülkiyete, 37 bin 671’i vakıflara ait kayıtlardan oluşuyor. Ayrıca Türkiye arşivlerinde Kudüs’e ait hicri 950 yılı ile 1917 yılları arasındaki kayıtlar da mevcut. Tapu kayıtlarının örnekleri Türkiye tarafından bir süre önce Filistin yetkililere teslim edildi. İsrail’in ise Türkiye’den tapu kaydı istemediği bildirildi. İsrail’in böyle bir istemde bulunmasının Filistin’i işgal ettiğini kabul anlamına geleceği olarak değerlendiriliyor.

ULU HAKAN’A AİT 30 BİN DÖNÜM

Kudüs’e ilişkin özel mülkiyet kayıtları arasında Sultan 2. Abdulhamit Han’a ait tapular da bulunuyor. Sultan 2. Abdulhamit Han’ın Kudüs’te 139 tapu kaydından 137’si geçmiş dönemde hazineye devredildi. 2’si ise Kudüs Eriha Bölgesi’nde. Söz konusu kayıtta Abdulhamit Han adına kayıtlı 30 bin dönümlük arazi gözüküyor.

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