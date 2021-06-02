Dünya Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu ziyaretçi akınına uğradı
AVRUPA AKTÜEL

Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu ziyaretçi akınına uğradı

İngiltere’nin başkenti Londra’da iki bina arasına inşa edilen dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu sıcak havanın etkisi ile ziyaretçi akınına uğradı.

Haber Merkezi İHA
Dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu ziyaretçi akınına uğradı
Yerden yaklaşık 35 metre yükseklikte bulunan havuz, 25 metre uzunluğa, 5 metre genişliğe, 3 metre derinliğe ve 400 ton su kapasitesine sahip.

İngiltere’nin başkenti Londra’nın güneyindeki Nine Elms semtinde bulunan Embassy Garden bloklarının 10’uncu katlarının arasına inşa edilen dünyanın ilk transparan gökyüzü havuzu 19 Mayıs’ta faaliyete geçmişti. Yerden yaklaşık 35 metre yükseklikte bulunan havuz, 25 metre uzunluğa, 5 metre genişliğe, 3 metre derinliğe ve 400 ton su kapasitesine sahip. Yüzmenin cesaret istediği havuz, fotoğrafçı Jason Hawkes tarafından drone ile havadan görüntülendi.

İHA

Sadece Embassy Garden sakinleri ve misafirlerinin kullanımına açık olan havuzdan, London Eye, Parlamento binası ve Thames Nehri görülüyor. Havuzun tabanı, yaklaşık 12 inç kalınlığında olmasına rağmen tamamen şeffaf olurken, şiddetli rüzgarlarda hareket etmesini sağlayan özel bir teknoloji kullanılarak inşa edildi.

İHA

ABD Büyükelçiliği binasının yanında yer alan Embassy Garden’da çatı katı süit daireler ise 5 milyon sterline satılıyor.

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