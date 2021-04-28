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Hayat Kraliyet ailesi Denizli mermerini istedi Prens William ve eşi Prenses Kate teşekkür etti
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Kraliyet ailesi Denizli mermerini istedi: Prens William ve eşi Prenses Kate teşekkür etti

Kraliyet ailesi Denizli mermerini istedi: Prens William ve eşi Prenses Kate teşekkür etti

İngiltere Kraliyet ailesi üyelerinden Cambridge Dükü Prens William ve Düşesi Prenses Kate, Kraliçe Elizabeth tarafından kendilerine tahsis edilen evin yenileme çalışmalarında Denizli mermerini tercih etti. 'Anmer Hall' isimli tarihi evde kullanılan mermeri üreten firmanın genel müdürü Celil Kılıç, Prens William ve eşi Prenses Kate'in mektup göndererek kendilerine teşekkür ettiğini söyledi.

Haber Merkezi DHA
Kraliyet ailesi Denizli mermerini istedi: Prens William ve eşi Prenses Kate teşekkür etti
Kraliyet ai lesi, Anmer Hall ismini verdikleri bu evde Denizli mermerini tercih etti

Denizli'nin Honaz ilçesindeki fabrikada doğal taş üretimi yapan firma, İngiliz Kraliyet ailesi üyeleri Cambridge Dükü Prens William ve Düşesi Prenses Kate'in, Norfolk’taki 'Anmer Hall' isimli evlerinin renovasyonunda kullandığı mermerin tedarikini sağladı. Kaklık Mahallesi'ndeki fabrikada özel olarak imal edilen mermerler, şubat ayında İngiltere'ye gönderildi. Doğal taşlar, 1862 yılından bu yana kraliyet ailesinin kullandığı, Kraliçe Elizabeth tarafından Prens William ve Prenses Kate'e hediye edilen tarihi evin banyosunda kullanıldı.

TEŞEKKÜR MEKTUBU YOLLADILAR

Kraliyet ailesine özel mermer üreten firmanın genel müdürü Celil Kılıç, Prens William ve Prenses Kate'in evleri için hazırladıkları ürünlerden dolayı teşekkür mektubu aldıklarını söyledi. İngiltere'de ürünlerinin tanıtıldığı birçok depolarının bulunduğunu belirten Kılıç, "Prens William ve Prenses Kate çifti, Anmer Hall'ın yenileme çalışmalarını yaparken bize ulaştılar. Türkiye'de üretilen mermerleri beğenmişler. Bize sipariş verdiler. Biz burada Denizli'de çıkan taşlarla özel üretimler yaptık ve gönderdik. Mermerler evin ıslak alanlarında kullanıldı. Daha sonra bize bu ay başında teşekkür mektubu gönderdiler. Bu bizim için sürpriz oldu. Gurur duyduk. Tarihi bir binada, Denizli'de çıkarılan Türk mermerinin tercih edilmesi bizi ayrıca mutlu etti" diye konuştu.

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