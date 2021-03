Elon Musk duyurdu: Artık Bitcoin ile Tesla almak mümkün

Tesla CEO’su Elon Musk, Bitcoin kullanılarak Tesla marka araçların satın alınabileceğini açıkladı.

Musk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, “Artık Bitcoin ile Tesla alabilirsiniz. Tesla ödemelerinde kullanılan Bitcoin başka bir para birimine dönüştürülmeyecek, Bitcoin olarak kullanılacak” dedi.

Geçtiğimiz ay Tesla 1.5 milyar dolar değerinde bitcoin aldığını ve yakında bitcoin cinsinden ödeme kabul edeceğini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından Bitcoin sert biçimde yükselmişti.

SADECE ABD’DE

Elon Musk, Tesla'nın kendi Bitcoin düğümünü node çalıştırdığını ve yapılacak işlemlerin açık kaynaklı bir yazılım üstünden gerçekleştirileceğini söyledi.

Şu an için yalnızca ABD ile sınırlı olan Bitcoin uygulamasının, gelecekte diğer ülkelere de yayılması planlanıyor.

You can now buy a Tesla with Bitcoin REKLAM March 24, 2021

EKONOMİ Verdiği mesaj ile kendini vurdu: Servetinden 15 milyar dolar silindi!

TEKNOLOJİ Elon Musk'tan yeni bir paylaşım daha: Dogecoin halkın kripto parası