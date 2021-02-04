Teknoloji Elon Musktan yeni bir paylaşım daha Dogecoin halkın kripto parası
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Elon Musk'tan yeni bir paylaşım daha: Dogecoin halkın kripto parası

Tesla, SpaceX ve The Boring Company'nin sahibi Elon Musk, yeni attığı tweet'lerle birlikte kripto para Dogecoin'i desteklemeye devam ediyor. Musk ayrıca Dogecoin'in halkın kripto parası olduğunu da özellikle belirtiyor.

Yunus Emre Şahin Yeni Şafak
Dogecoin
Dogecoin

Tesla, SpaceX ve The Boring Company gibi şirketlerin sahibi olan Elon Musk, attığı tweet'lerle sosyal medyanın gündemini belirlemeye devam ediyor. Hatta öyle ki bu paylaşımlar kripto para borsasında bile önemli bir yükselişe sebep oluyor.

Musk, geçtiğimiz hafta bir tweet atarak Dogecoin'e desteğini dile getirmiş ve ardından yaşanan yükselişle yatırımcıları sevindirmişti. Böylece Dogecoin 1 hafta içinde%40 oranında yükseldi. Ayrıca günlük bazdaki yükseliş oranı ise %75'i aştı.

Elon Musk bugün itibariyle roket fotoğrafıyla birlikte 'Doge' yazısını paylaştı. Hatta daha sonrasında bir Aslan Kral'dan bir sahnenin düzenlenmiş halinin fotoğrafını paylaştı ve altına 'bir şey değil' notunu ekledi.

Halkın kripto parası Dogecoin

Birbiri ardına paylaşımlarına devam eden Tesla CEO'su ayrıca 'Dogecoin is the people's crypto' mesajını da tweet'ledi. Yani böylece Musk aslında Dogecoin'in halkın kripto parası olduğunu da ifade etmiş oldu.

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