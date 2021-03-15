Dünya Elon Musk kapanma kararına uymamıştı Tesla fabrikasında yüzlerce kişi koronavirüse yakalandı
AMERİKA

Elon Musk kapanma kararına uymamıştı: Tesla fabrikasında yüzlerce kişi koronavirüse yakalandı

Tesla CEO'su ve ünlü girişimci Elon Musk'ın, kapanma kararına rağmen ABD'nin Kaliforniya'daki fabrikasını yeniden açması üzerine, yüzlerce fabrika çalışanında kovid-19 vakası tespit edildi.

Haber Merkezi DHA
Elon Musk.
Elon Musk.

ABD'li ünlü girişimci Tesla CEO'su Elon Musk'ın Kaliforniya eyaletindeki fabrikası koronavirüs tedbrileri kapsamında kapanmasının ardından yeniden açıldı. Mayıs ve Aralık 2020 arasında tesisin bağlı bulunduğu Alameda Halk Sağlığı Birimi'ne yaklaşık 450 Kovid-19 vakası bildirildi. Bu rakamın Aralık ayında ise 125'e çıktığı ortaya çıktı. 10 bin kişinin çalıştığı fabrikada, artan vakalara karşı Musk, zorunlu kapamaya karşı mücadele ederek, otomobil üretimine devam edilmesi gerektiğini savunmuştu.

"TUTUKLANACAK BİRİ VARSA O DA BENİM"

Elon Musk Twitter hesabından geçen Mayıs ayında yaptığı paylaşımda “Tesla, Alameda County kurallarına aykırı olarak üretime bugün yeniden başlıyor. Herkesle aynı çizgide olacağım. Tutuklanan biri varsa, onun sadece ben olmasını istiyorum” ifadelerini kullanmıştı.

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