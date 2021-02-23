Ekonomi Verdiği mesaj ile kendini vurdu Servetinden 15 milyar dolar silindi
OTOMOTİV

Elon Musk'ın Bitcoin açıklaması kendisine 15 milyar dolara mal oldu

Verdiği mesaj ile kendini vurdu: Servetinden 15 milyar dolar silindi!

Tesla'nın kurucusu ünlü milyarder Elon Musk, hafta sonu 58 bin doları aşan Bitcoin fiyatının 'yüksek' olduğunu söyleyerek yine piyasayı altüst etti. Bitcoin fiyatı 50 bin dolar altına gerilerken, Tesla'nın hisseleri de yüzde 8.6 düştü. Tesla hisselerindeki düşüş Musk'ın servetinden 15 milyar doları silerken, dünyanın en zengini unvanı yeniden Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'a geçti.

Haber Merkezi Diğer
Tesla'nın kurucusu ünlü milyarder Elon Musk
Tesla'nın kurucusu ünlü milyarder Elon Musk

Tesla hisselerinin yüzde 8.6 düşmesiyle Elon Musk'ın serveti 15.2 milyar dolar erirken, son dönemde kripto paralar üzerine söylemleriyle öne çıkan Amerikalı milyarder dünyanın en zengini unvanından da oldu.

Bloomberg'in milyarderler endeksinde ocak ayında 210 milyar dolarla zirve yapan Musk'ın kişisel serveti 183.4 milyar dolara geriledi. Amazon'un kurucusu Jeff Bezos ise 186.3 milyar dolarla yeniden zirveyi aldı.

Elon Musk hesabı ile Bitcoin dolandırıcılığı: Binlerce Bitcoin çarptılar
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Elon Musk hesabı ile Bitcoin dolandırıcılığı: Binlerce Bitcoin çarptılar

Hafta sonu Twitter mesajında Bitcoin ve Ethereum'un değerinin yüksek olduğunu söyleyen Elon Musk, bilançosuna 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin varlıkları dahil eden Tesla'nın hisselerinde eylül ayından bu yana yaşanan en büyük düşüşe neden oldu.

Musk'ın mesajı sonrası 58 bin doları gören Bitcoin'deki ralli üzerinde soru işareti oluşurken, BTC fiyatı 50 bin doların altına geriledi.
  • Musk, haftanın ilk günü yine Twitter’dan yaptığı bir diğer paylaşımda ise şirketin Model Y SUV aracının rafa kaldırıldığını söylemişti.

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ASYA'NIN EN ZENGİN İŞ İNSANI DA 5.1 MİLYAR DOLAR KAYBETTİ

Bitcoin'deki düşüş ve Model Y SUV haberiyle dün Tesla'daki yüzde 8.56'lık düşüş Nasdaq endeksini yüzde 2.5 üzerinde aşağı çekti. Risk iştahının bozulmasıyla gelen satış dalgasında serveti eriyen tek zengin Musk ile de sınırlı kalmadı. Asya'nın en zengini Zhong Shanshan da 5.1 milyar dolar kaybetti.

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