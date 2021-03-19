Ermeni Bakan'dan kafede oturan gazeteciye yumruk Azerbaycan'ın Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarması sonucu kaosun hakim olduğu Ermenistan bu kez de gazeteci saldırısıyla gündeme geldi. Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan, bir kafede oturan ve kendisine soru soran gazeteciyi yumrukladı.

Haber Merkezi 19 Mart 2021, 16:59 Son Güncelleme: 19 Mart 2021, 17:03 İHA