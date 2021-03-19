Dünya Ermeni Bakandan kafede oturan gazeteciye yumruk
ASYA

Ermeni Bakan'dan kafede oturan gazeteciye yumruk

Azerbaycan'ın Ermeni işgali altındaki topraklarını kurtarması sonucu kaosun hakim olduğu Ermenistan bu kez de gazeteci saldırısıyla gündeme geldi. Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan, bir kafede oturan ve kendisine soru soran gazeteciyi yumrukladı.

Haber Merkezi İHA
Yumruklu saldırı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Yumruklu saldırı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Ermenistan Bilişim Bakanı Hakob Arshakyan başkent Erivan’da bir kadınla birlikte yemek yediği sırada kafede oturan gazeteci Paylak Fahradyan masasına yaklaştı.

İkili arasında kısa bir süre devam eden diyalog sonrası Fahradyan kafenin farklı bir bölümündeki masasına oturarak bilgisayarında çalışmaya devam etti. Bakan Arshakyan, gazeteci yanından ayrıldıktan sonra masasından kalkarak yanına gittiği Fahradyan’a yumruk attı. Gazeteci neye uğradığını şaşırırken, Bakan Arshakyan masada bulunan bilgisayarı da eliyle itti.


  • Gazeteci Fahradyan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Arshakyan’ın yanına yaklaşarak kendisini kafeden çıkarmak istediğini, ardından kendisine yüksek sesle bağırarak tartaklamaya çalıştığını ve son olarak kendisini yumrukladığını belirtti.

SORUŞTURMA TALEBİ

Ülke gündemine oturan görüntülerin ardından Ermenistan Savcılığı, Ermenistan Özel Soruşturma Servisi’ne yazı göndererek olayla ilgili soruşturma başlatılmasını talep etti.

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