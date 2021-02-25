Dünya Aliyev Ermenistan hiç bu kadar acınacak halde olmamıştı
ASYA

Aliyev: Ermenistan hiç bu kadar acınacak halde olmamıştı

Ermenistan ordusunun Paşinyan hükümetini istifaya çağırmasıyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan'da buhran hüküm sürüyor, birbirlerine girdiler. Ermenistan'da kriz var, yenilgi nedeniyle birbirlerini suçluyorlar. Ermenistan hiç bu kadar acınacak halde olmamıştı" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanların, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağırmasıyla ilgili Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den ilk açıklama geldi.

Ermenistan ordusundan Paşinyan’a istifa çağrısı
DÜNYA
Ermenistan ordusundan Paşinyan’a istifa çağrısı

"Ermenistan'da buhran hüküm sürüyor"

Başkent Bakü'de Karabağ şehitlerinin aileleriyle buluşmasında konuşan Aliyev, “Ermenistan'da kriz var, yenilgi nedeniyle birbirlerini suçluyorlar. Buhran hüküm sürüyor, birbirlerine girdiler. Ermenistan hiç bu kadar acınacak halde olmamıştı. Biz sadece Ermenistan'a karşı zafer kazanmadık. Savaştan sonra herkes Azerbaycan'ın geliştiğini görüyor” dedi.

Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
OYNAT 00:37
Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan?
Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı.

"Zaferi sadece Ermenistan karşısında kazanmadık"

Konuşmasında batının iki yüzlü tavrını da eleştiren Aliyev, "Demokrasiden bahseden bazı devletler ve sivil toplum kuruluşları buna göz yumuyor. Ermenistan'daki muhalefet her gün baskı görüyor, tutuklanıyor ve öldürülüyor ama kimse tepki vermiyor. Bu neyi gösteriyor? Bu zaferi sadece Ermenistan karşısında kazanmadığımızı bir kez daha gösteriyor. Örgütlü ve güçlü çevreler bize karşı birleşmişti ve topraklarımızı sonsuza kadar işgal altında tutmak istiyordu. Ermenistan sadece bir araçtı. Biz bu sinsi politikayı yerle bir ettik ve adaleti yeniden tesis ettik" ifadelerini kullandı.

Erivan'da savaş uçakları alçak uçuş yapıyor
OYNAT 00:59
Erivan'da savaş uçakları alçak uçuş yapıyor
Ermenistan'da ordunun, hükümetin istifasını istemesinin ardından Başbakan Nikol Paşinyan, taraftarlarını sokağa davet etmişti. Vatandaşlar hükümet binasının önlerinde toplanmaya başladı. Ermenistan hava kuvvetlerine ait savaş uçakları ise kentte alçak uçuş yapıyor.

Birbirlerine girdiler: Ermenistan sokaklarında tansiyon yükseliyor
OYNAT 00:34
Birbirlerine girdiler: Ermenistan sokaklarında tansiyon yükseliyor
Darbe girişiminin ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenlerle Paşinyan destekçileri aynı anda sokaklara döküldü. Erivan'ın birçok yerinde iki grup arasında çatışmalar yaşandı.

Ermenistan karıştı: Paşinyan destekçileriyle birlikte sokaklarda
OYNAT 00:59
Ermenistan karıştı: Paşinyan destekçileriyle birlikte sokaklarda
Ermenistan ordusunun hükümeti istifaya davet etmesi sonrası yaşananların bir darbe girişimi olduğunu söyleyen Paşinyan, destekçilerini sokaklara çağırmıştı. Açıklama yapacağı duyurulan Paşinyan, yoğun koruma altında ordusu altında sokaklarda destekçileriyle yürüyüşe geçti. Eline megafon alan Ermenistan Başbakanı konuşma yaptı.



Ermenistan'dan sıcak görüntüler: Paşinyan, ordunun darbe çağrısına karşı taraftarlarını meydanlara çağırdı
OYNAT 00:59
Ermenistan'dan sıcak görüntüler: Paşinyan, ordunun darbe çağrısına karşı taraftarlarını meydanlara çağırdı
Ermenistan'da ordu, hükümetin istifasını istemesinin ardından Başbakan Nikol Paşinyan, kendi taraftarlarını darbeye karşı meydanlarda toplanmaya çağırdı.
Abone Ol Google News
Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı

Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı

​İtiraz başvurusu yine reddedildi.
Savaş jetleri uçmaya başladı

Savaş jetleri uçmaya başladı

Paşinyan karşıtları uçakları alkışlayarak karşıladı.
Artvinde korku dolu anlar: İstinat duvarı çöken binada yaşayan 52 hane tahliye edildi

Türkiye'ye örnek belediye oldu

Türkiye'ye örnek belediye oldu

​Erzurum BB'nin karla mücadelesi örnek oldu.

Bu ülkenin Nene Hatun'ları bitmez

Bu ülkenin Nene Hatun'ları bitmez

87 yaşındaki nine ördüğü çorapları Mehmetçiğe hediye etti.
İsottan 50 kat daha acı

İsottan 50 kat daha acı

​Tadına bakmaya cesaret edemiyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.