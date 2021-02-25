Aliyev: Ermenistan hiç bu kadar acınacak halde olmamıştı

Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanların, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağırmasıyla ilgili Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den ilk açıklama geldi.

DÜNYA Ermenistan ordusundan Paşinyan’a istifa çağrısı

"Ermenistan'da buhran hüküm sürüyor"

Başkent Bakü'de Karabağ şehitlerinin aileleriyle buluşmasında konuşan Aliyev, “Ermenistan'da kriz var, yenilgi nedeniyle birbirlerini suçluyorlar. Buhran hüküm sürüyor, birbirlerine girdiler. Ermenistan hiç bu kadar acınacak halde olmamıştı. Biz sadece Ermenistan'a karşı zafer kazanmadık. Savaştan sonra herkes Azerbaycan'ın geliştiğini görüyor” dedi.

OYNAT 00:37 Aliyev'den Ermenistan Başbakanına: Ne oldu Paşinyan? Ermenistan'ın Karabağ'dan geri çekileceğini açıklamasının ardından kameraların karşısına geçen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanına seslenerek 'Bu beyanatta Dağlık Karabağ ile ilgili bir kelime bile yok. Hani Ermenistan tarafının talepleri? Ben onlara muhtariyet teklif ettiğimde buna razı olmadılar. Dediler ki: Olmaz. Karabağ müstakil devlettir. Ne oldu Paşinyan? Yol çekiyordun Cebraile. Ne oldu Paşinyan' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"Zaferi sadece Ermenistan karşısında kazanmadık"

Konuşmasında batının iki yüzlü tavrını da eleştiren Aliyev, "Demokrasiden bahseden bazı devletler ve sivil toplum kuruluşları buna göz yumuyor. Ermenistan'daki muhalefet her gün baskı görüyor, tutuklanıyor ve öldürülüyor ama kimse tepki vermiyor. Bu neyi gösteriyor? Bu zaferi sadece Ermenistan karşısında kazanmadığımızı bir kez daha gösteriyor. Örgütlü ve güçlü çevreler bize karşı birleşmişti ve topraklarımızı sonsuza kadar işgal altında tutmak istiyordu. Ermenistan sadece bir araçtı. Biz bu sinsi politikayı yerle bir ettik ve adaleti yeniden tesis ettik" ifadelerini kullandı.

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