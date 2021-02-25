Aliyev: Ermenistan hiç bu kadar acınacak halde olmamıştı
Ermenistan ordusunun Paşinyan hükümetini istifaya çağırmasıyla ilgili açıklama yapan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Ermenistan'da buhran hüküm sürüyor, birbirlerine girdiler. Ermenistan'da kriz var, yenilgi nedeniyle birbirlerini suçluyorlar. Ermenistan hiç bu kadar acınacak halde olmamıştı" dedi.
Ermenistan Genelkurmay Başkanı ve üst rütbeli komutanların, Başbakan Paşinyan’ı istifaya çağırmasıyla ilgili Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’den ilk açıklama geldi.
"Ermenistan'da buhran hüküm sürüyor"
Başkent Bakü'de Karabağ şehitlerinin aileleriyle buluşmasında konuşan Aliyev, “Ermenistan'da kriz var, yenilgi nedeniyle birbirlerini suçluyorlar. Buhran hüküm sürüyor, birbirlerine girdiler. Ermenistan hiç bu kadar acınacak halde olmamıştı. Biz sadece Ermenistan'a karşı zafer kazanmadık. Savaştan sonra herkes Azerbaycan'ın geliştiğini görüyor” dedi.
Konuşmasında batının iki yüzlü tavrını da eleştiren Aliyev, "Demokrasiden bahseden bazı devletler ve sivil toplum kuruluşları buna göz yumuyor. Ermenistan'daki muhalefet her gün baskı görüyor, tutuklanıyor ve öldürülüyor ama kimse tepki vermiyor. Bu neyi gösteriyor? Bu zaferi sadece Ermenistan karşısında kazanmadığımızı bir kez daha gösteriyor. Örgütlü ve güçlü çevreler bize karşı birleşmişti ve topraklarımızı sonsuza kadar işgal altında tutmak istiyordu. Ermenistan sadece bir araçtı. Biz bu sinsi politikayı yerle bir ettik ve adaleti yeniden tesis ettik" ifadelerini kullandı.