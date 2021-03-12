Dünya Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan kalp krizi geçirdi
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Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan kalp krizi geçirdi

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan'ın geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı duyuruldu.

Haber Merkezi Diğer
Armen Sarkisyan
Armen Sarkisyan

Ermenistan’da yayınlanan Graparak gazetesi, Devlet Başkanı Sarkisyan’ın kalbindeki birtakım sorunlar nedeniyle hastaneye kaldırıldığını yazdı. Graparak’ın haberine göre Ermeni liderin hastaneye yatırılmış olmasının sebebi, stent ameliyatı geçirecek olması.

Ermenistan Cumhurbaşkanlığı ofisinden RİA Novosti ajansına yapılan açıklamadaysa, Sarkisyan’ın Kovid-19 ile ilişkili birtakım komplikasyonlar nedeniyle hastanede tedaviye alındığı belirtildi.

Ermenistan Devlet Başkanı’nın hastaneye kaldırılmış olmasının sebebi hakkında resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Koronaya yakalanmıştı


  • Sarkisyan’ın, 3 Ocak’ta İngiltere’nin başkenti Londra’da ayağından ameliyat olduktan sonra koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı. Hastalığı ağır geçirdiği ifade edilen Sarkisyan, durumunun ağırlaşması nedeniyle Londra’da hastanede tedavi görerek sağlığına kavuşmuştu.

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