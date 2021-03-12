Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan kalp krizi geçirdi

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İstanbul Üniversitesi'nden Sözcü'ye tekzip: İftira niteliği taşıyor

Sözcü gazetesi yazarı Sultan Uçar, dün kaleme aldığı yazısında, İstanbul Üniversitesi'nde "et hırsızlığı" yapıldığını ve "yemeklerde sakatat çıktığını" iddia etti. Söz konusu habere ilişkin açıklama yapan İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, iddiaların asılsız olduğunu ve gazeteye tekzip yollandığını bildirdi.