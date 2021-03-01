Dünya Ermenistanda sular durulmuyor Erivanda protestocular hükümet binasını bastı
ASYA

Ermenistan'da sular durulmuyor: Erivan'da protestocular hükümet binasını bastı

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da protestocular hükümet binasını bastı. Ordunun Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümete istifa çağrısında bulunduğu açıklama sonrasında gerilimli bekleyiş devam ediyor. Muhalifler Paşinyan’ın istifasını isteyen gösterilerini sürdürüyor.

Haber Merkezi DHA
Protestocular hükümet binasını bastı.
Protestocular hükümet binasını bastı.

Ermenistan’da ordunun hükümete muhtıra vermesi ve Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını talep etmesiyle başlayan protestolar sürüyor.

  • Siyasi krizin yaşandığı ve tansiyonun düşmediği ülkede, Paşinyan hükümetine muhalif göstericilerin hükümet binasına girdiği ifade edildi. Göstericilerin, " Paşinyan istifa, çek git" sloganları attığı ifade edildi.

Ermenistan'da sular durulmuyor: Erivan'da protestocular hükümet binasını bastı
OYNAT 00:34
Ermenistan'da sular durulmuyor: Erivan'da protestocular hükümet binasını bastı
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da protestocular hükümet binasını bastı.

PAŞİNYAN'DAN MİTİNG HAMLESİ

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, ordunun kendisine yönelik istifa çağrısının ardından "ülkenin demokratik ve anayasal sistemini savunmak için" miting çağrısı yapmıştı.

  • Facebook üzerinden gerçekleştirdiği canlı yayında konuşan Başbakan, 1 Mart'ta yürüyüş çağrısı yaparak, "Yarınki mitingin ve yürüyüşün amacı Ermenistan'daki demokratik anayasal sistemi ve halkın gücünü savunmaktır. Çünkü ülkemizde güç halka aittir" ifadelerini kullandı.

Paşinyan ayrıca Erivan'da düzenlenecek mitinge Ermenistan'ın dört bir yanından olabildiğince çok insanın katılmasını umduğunu söyledi. Öte yandan, Paşinyan'a muhalif bir grup göstericinin bu akşam miting düzenleyeceği açıklandı.

Ermenistan karıştı: Paşinyan destekçileriyle birlikte sokaklarda
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Ermenistan karıştı: Paşinyan destekçileriyle birlikte sokaklarda
Ermenistan ordusunun hükümeti istifaya davet etmesi sonrası yaşananların bir darbe girişimi olduğunu söyleyen Paşinyan, destekçilerini sokaklara çağırmıştı. Açıklama yapacağı duyurulan Paşinyan, yoğun koruma altında ordusu altında sokaklarda destekçileriyle yürüyüşe geçti. Eline megafon alan Ermenistan Başbakanı konuşma yaptı.



ORDU MUHTIRA VERMİŞTİ

Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, geçtiğimiz hafta Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve hükümetinin istifa etmesini istedi. İstifa çağrısını darbe girişimim olarak değerlendiren Paşinyan halkı sokağa çağırdı.

  • Paşinyan, Genel Kurmay Başkanı'nı görevden aldı. Paşinyan, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'la süren 6 haftalık çatışmaların ardından Ermenistan'da yoğun eleştiri almıştı. Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetinin istifa etmesi çağrısında bulundu. Interfax haber ajansının "acil" koduyla servis ettiği gelişme bölgede tansiyonu yükseltmişti. Açıklama yapan Paşinyan destekçilerini sokağa çağırmıştı.

Paşinyan, "Silahlı Kuvvetler’in istifa çağrısında bulunması bir askeri darbe girişimidir" dedi. Paşinyan, canlı yayında halka 'Cumhuriyet Meydanı'nda toplanma çağrısı yapmıştı. 9 Kasım'da yenilgi anlaşmasını imzalayan Başbakan Paşinyan, haftalar boyunca protestoların hedefi olmuş ve göstericiler mağlup başbakanın istifasını istemişti.

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