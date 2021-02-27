Dünya Ermenilerle yaşamayı reddediyoruz
ASYA

​Ermenilerle yaşamayı reddediyoruz

Ermenilerle yaşamayı reddediyoruz

Azerbaycan’da, Ermenilerin 1992’de Hocalı’da katlettiği 613 kişi Bakü’deki Ana Feryadı Anıtı’nda anıldı. Katliama 12 yaşında tanık olan Samira Hüseyinov, “Hocalı’ya geri döneceğim, ama Ermenilerle bir arada yaşamayı reddediyorum” dedi.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Samira Hüseyinov ve Kıymet Sezer
Samira Hüseyinov ve Kıymet Sezer

Azerbaycan Hocalı’da, 26 Şubat 1992’de 613 kişinin şehit edildiği katliamın kurbanlarının acıları tazeliğini koruyor. Ermenistan ordusunun gerçekleştirdiği Hocalı katliamına 12 yaşında tanık olan Samira Hüseyinov da yaşadığı vahşeti anlattı. “Hocalı’yı her gün ateşe tutuyorlardı” diyen Hüseyinov, “Kaçıp gizlenmeye mecbur olduk. Ağdam’a sığındık, kurtulduk. Şimdi bize diyorlar ki, Hocalı’da Ermenilerle birlikte yaşayacaksınız. Ben bundan sonra Ermeniler ile yaşamak istemiyorum. Hiçbir zaman da hiçbirimiz istemeyeceğiz. Tüm Hocalılılar, hiç kimse Ermenilerle bir arada yaşamak istemiyor. Karabağ Zaferi’nden sonra hepimiz Hocalı’ya döneceğiz. Ama Ermenilerle bir arada olursak orada iyi olmayan şeyler olacak.”

Vahşetin adı: Hocalı katliamı
OYNAT 02:17
Vahşetin adı: Hocalı katliamı
Azerbaycan'da bulunan Hocalı köyüne Ermeniler tarafından yapılan katliamın üzerinden 29 yıl geçti. Dağlık Karabağ zaferi öncesi yenisafak.com'a röprataj veren gazeteci Sevil Nuriyeva, Hocalı'da yaşanan kanlı vahşeti o gün ki acıyla anlatmıştı. Hocalı'da yaşanan vahşetin asıl maksadının kalıcı kini pekiştirmek olduğunu söyleyen Nuriyeva; 'Azerbaycan halkı o olaydan derin travma aldı' dedi.

SİLAHLAR FARKLI KATLİAM AYNI

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Leyla Abdullayeva da, Ermenilerin Hocalı katliamı ile son Karabağ saldırısı arasında sadece silahların çeşidinin değiştiğini, onun dışındaki her şeyin aynı olduğunu, Ermenistan’ın yine katliam yaptığını söyledi. “O zaman kaleşnikof vardı, top vardı. Şimdi ise roketlerle, ağır silahlarla saldırdılar” diyen Abdullayeva, uluslararası toplumun da Hocalı katliamı gibi, Gence’de, Kelbecer’de, Ağdam’da yaşananları da görmediğini söyledi.

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