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Ermenistan Karabağ’a gizlice asker gönderiyor iddiası

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan silahlı kuvvetleri Baş Karargah İdaresinin Dağlık Karabağ Hankende gönderdiği inşaat malzemesi taşıyan kamyonların içerisindeki malzemelerin arasına Ermeni askerlerini saklayarak gönderdiklerini iddia etti.

Haber Merkezi İHA
Ermenistan'ın Karabağ’a gizlice asker gönderdiği iddia ediliyor.
Ermenistan'ın Karabağ’a gizlice asker gönderdiği iddia ediliyor.

Darbe girişimiyle sarsılan Ermenistan'ın Karabağ'a gizlice asker gönderdiği iddia edildi.

ASKERLER KAMYONLARIN İÇİNE SAKLANDI

Uluslararası Asılsız Ermeni İddialarıyla Mücadele Derneği (ASİMDER) Genel Başkanı Göksel Gülbey, Ermenistan silahlı kuvvetleri Baş Karargah İdaresinin Dağlık Karabağ Hankende gönderdiği inşaat malzemesi taşıyan kamyonların içerisindeki malzemelerin arasına Ermeni askerlerini saklayarak gönderdiklerini söyledi.

Asimder Başkanı Gülbey.

3. DAĞLIK KARABAĞ SAVAŞINA HAZIRLANIYORLAR

Ermenistan’ın 3. Dağlık Karabağ savaşına hazırlandıklarını söyleyen ASİMDER Genel Başkanı Göksel Gülbey, “Ermenistan her zaman yaptığı sinsiliği yine yapmak için iş başında, işgal ettiği Dağlık Karabağ savaşında Azerbaycan’a karşı yenilgiyi içine sindirememiştir. Dağlık Karabağ’da görev yapan sözde Rus Barış Gücünün kontrol bölgesine elli bine yakın Ermeni’yi yerleştirdiğini biliyoruz." ifiadelerini kullandı.

Gülbey sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bu yetmezmiş gibi şimdi de Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Baş Karargah İdaresinin organize ettiği Ermenistan ordusunda görev yapan Ermeni askerlerini Dağlık Karabağ Hankendine gönderilen sözde inşaat malzemesi taşıyan kamyonların içerisinde bulunan malzemelerin arasına gizleyerek Laçın koridorundan geçirerek Hankendine gönderiyorlar. Bunu duyan Ermeni askerlerin aileleri gönderilen sözde inşaat malzemesi taşıyan kamyonların önlerini keserek çocuklarını almak istediler. "

AİLELER ÇOCUKLARINI ALMAK İSTEDİ

"Buna izin vermeyen Ermenistan Silahlı Kuvvetleri Baş Karargah İdaresi personeli askerleri ile Ermeni askerlerinin aileleri arasında olaylar çıkmıştır. Çocuklarının Dağlık Karabağ’a götürüldüğünde Azerbaycan askerlerine esir düşeceklerinden korktuklarını söyleyerek direniş göstermişlerdir. Buda Ermenistan’ın sinsice 3. Karabağ savaşına hazırlık yaptığının işaretleridir” dedi.

RUSLAR KAMYONLARA BASİT ARAMA YAPIYOR

Rus Barış Gücünün kontrolündeki Laçın koridorunda Azerbaycan askerlerinin de görev yapası gerektiğini belirten Gülbey, “Laçın koridoru sözde Rus Barış Gücünün kontrolünde olan bir bölgedir. Ruslar Laçın koridorundan geçen Ermenistan plakalı tır ve kamyonların içlerinin kontrollerini bilinçli olarak basit arama yapıp bırakıyorlar. Rusların kontrolündeki Laçın koridorunda Azerbaycan askerleri de gözlemci olarak Rus askerleriyle birlikte görev yapmalıdır. Ermeni askerlerinin gizlendiği kamyonların ve ailelerinin açıklamalarının video görüntülerini sosyal medya sayfalarımızda yayınladık. İsteyenler ispatlarını bakıp görebilirler” şeklinde konuştu.

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