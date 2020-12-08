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Dünya Ermenistanın korktuğu başına geliyor Ruslardan da O bölgeyi Azerbaycana ver önerisi
ASYA

Ermenistan'ın korktuğu başına geliyor: Ruslar da Zangazur'un Azerbaycan'a verilmesini öneriyor

Ermenistan'ın korktuğu başına geliyor: Ruslardan da 'O bölgeyi Azerbaycan'a ver' önerisi

Azerbaycan ordusu ile girdiği savaşı tarihi bir yenilgi ile kaybeden Ermenistan Dağlık Karabağ bölgesinden geri çekilirken işgal altındaki bölgelerde zarar tespitine yönelik çalışmalar da sürüyor. Yapılan değerlendirmelere göre ise Ermenistan'ın Azerbaycan'a ödeyeceği tazminatın tutarı 50 milyar dolar seviyesinde. Ekonomik olarak çöküşte olan Ermenistan'ın bu parayı nasıl ödeyeceğine ilişkin tartışmalar sürerken gündeme gelen toprak verme seçeneğine ilişkin bir açıklama da Ruslardan geldi. Rus uzman Ermenistan'ın işgal faturasını Azerbaycan'a Zangazur'u önererek ödeyebileceğini dile getirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Rus uzman Ermenistan'a işgal faturasına karşılık Zangazur'u vermesinin önerilebileceğini belirtti.
Rus uzman Ermenistan'a işgal faturasına karşılık Zangazur'u vermesinin önerilebileceğini belirtti.

Azerbaycan ordusuna karşı 27 Eylül'de başlattığı 44 günlük savaşta ağır bir yenilgi alarak işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesinden geri çekilmek zorunda kalan Ermenistan'ın korktuğu başına geliyor.

Azerbaycan ordusu işgal altındaki bölgelerde 27 yıl sonra yeniden yönetimleri bir bir ele alırken, Ermenistan tarafından uğratılan zarara ilişkin ise oluşturulan saha ekipleri incelemelerine çoktan başladı.

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İşgal altındaki bölgelerde yapılacak incelemelerin ardından hazırlanacak raporlar eşliğinde uluslararası mahkemelerde Ermenistan hükümetine karşı hem Azerbaycan hükümeti hem de çok sayıda mağdur vatandaşın tazminat davaları açması planlanıyor.

İşgal altındaki bölgelerde verilen zarar kayıt altına alınıyor.

ERMENİSTAN'IN TAZMİNAT ÖDEYECEK PARASI YOK

Yapılan bir değerlendirmeye göre ise Ermenistan'ın işgal sonrası bölgede oluşturduğu zararın parasal karşılığı 50 milyar dolar olarak ifade ediliyor. Ancak hem içeride hem de dışarıda yapılan değerlendirmelere göre; 44 günlük savaşı da etkisiyle zaten hali hazırda ekonomik olarak bir çıkmaza giren ve Dağlık Karabağ bölgesinin kaybedilmesiyle daha da zor günlerin kapıda olduğu Ermenistan'ın bu denli bir tazminatı ödeyebilecek parası yok.

Ermenistan'ın 50 milyar doları nasıl ödeyeceğini açıkladı: O bölgeyi Azerbaycan'a verecek
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Ermenistan'ın 50 milyar doları nasıl ödeyeceğini açıkladı: O bölgeyi Azerbaycan'a verecek

İLK ERMENİ SİYASETÇİLER DİLE GETİRMİŞTİ

O yüzden olası bir tazminat kararı karşısında akla ise ilk gelen toprak verme seçeneği oldu. Bu seçeneğe yönelik ima ise Ermeni siyasetçiden geldi. Ulusal Güvenlik Servisi eski Başkanı David Shahnazaryan, Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan'ın tekrar görüşmelere gideceğini ve Azerbaycan'a Zangazur'u veriyoruz diyeceğini öne sürdü. Sharmazanov, bunun nedenini ise 'Çünkü elimizde 50 milyar dolar yok" diye özetledi.

Zangazur'a yönelik bir açıklama da Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi eski Başkanı David Shahnazaryan'dan gelmiş, Shahnazaryan cephe hattında yapılan hatalara ve siyasi baskılara işaret ederek, savaşın henüz bitmediğini Azerbaycan'ın Zangazur'u da alacağını öne sürmüştü.

Ermenistan’a 50 milyar dolarlık işgal faturası!
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Ermenistan’a 50 milyar dolarlık işgal faturası!

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ üzerinden açacağı davalarda talep edeceği tazminata ilişkin Rus uzmanlar da Zangazur'u işaret ediyor.

YAĞMALANAN ANIT, MEZAR VE ŞEHİRLER DAVAYA DAHİL EDİLMELİ

Uluslararası Çatışmalar Uzmanı Yevgeni Mikhailov, Ermenistan tarafının Azerbaycan topraklarına verdiği darbelerden bahsederek, yağmalanan anıtların, mezarların ve yıkılan şehirlerin uluslararası hukuka uygun olarak işgalci ülkeye karşı açılan davaya dahil edilmesi gerektiğini vurguladı.

Uluslararası Çatışmalar Uzmanı Yevgeni Mikhailov

AZERBAYCAN'A ZANGAZUR'UN VERİLMESİ ÖNERİLEBİLİNİR

Kendisine göre Azerbaycan'a verilen zararın daha önce bildirilenden kat kat daha fazla olduğunu da belirten Rus uzman, ''Erivan'ın parası yok. Borç verilirse birkaç nesil boyunca esaret olacak. Öte yandan, İkinci Karabağ Savaşı'nın başlangıcında dünyanın her yerinden. Ermeni iş adamları Azerbaycan'dan Ermeniler için Karabağ arazisi satın almayı teklif ettiler. Buna dayanarak, Erivan'a Zangazur'u ve Bakü için önemli olan diğer stratejik tesisleri vermesini önerebiliriz, ancak bu denli bir adım işgalin faturasını karşılayabilir.'' dedi.

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