Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Shushan Stepanyan: Düşman hava kuvvetleri uzaktan operasyonlar gerçekleştiriyor havadan karaya uzun menzilli füzeler kullanıyorlar

İki gün önce başlayan Azerbaycan ve Ermenistan çatışmasında Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye davam ediyor. Son açıklama Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Shushan Stepanyan'dan geldi.

"HAVADAN KARAYA UZUN MENZİLLİ FÜZE KULLANIYORLAR"

Stepanyan Twitter hesabından paylaştığı açıklamada Azerbaycan hava kuvvetlerinin hava savunma sistemlerinin olduğu bölgelere girmediğini, havadan karaya uzun menzilli füzeler kullandığını belirtti.

The Azerbaijani Air Force conducted aerial bombing carried out with mixed battle order in the N. of the Artsakh #DefenseArmy, using Turkish-made UAVs. The enemy AF operates at a standoff distance from aid defense engagement zone. Air-to-surface long-range missiles are used. — Shushan Stepanyan (@ShStepanyan) September 30, 2020

"TÜRK İHA'LARINI KULLANIYORLAR"

Ermenistan ordusundan peş peşe kayıp haberleri gelirken, Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Shushan Stepanyan'dan yeni bir itiraf geldi. Stepanyan Twitter hesabından "Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk yapımı İHA'lar hava bombardımanı gerçekleştiriyor. Düşman hava kuvvetleri uzaktan operasyonlar gerçekleştiriyor, hava savunma sistemlerinin olduğu bölgeye girmiyorlar. Havadan karaya uzun menzilli füzeler kullanıyorlar.” açıklamasını paylaştı.