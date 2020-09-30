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Dünya Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Shushan Stepanyan Düşman hava kuvvetleri uzaktan operasyonlar gerçekleştiriyor havadan karaya uzun menzilli füzeler kullanıyorlar
ASYA

Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Shushan Stepanyan: Düşman hava kuvvetleri uzaktan operasyonlar gerçekleştiriyor havadan karaya uzun menzilli füzeler kullanıyorlar

Azerbaycan Ermenistan çatışması sürerken, Dağlık Karabağ bölgesinden Ermenistan ordusunun ağır kayıplar verdiği bilgileri gelmeye devam ediyor. Hem mühimmat hem de asker kaybına uğrayan Ermenistan ordusu ağır zayiat verirken, Son açıklama Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Shushan Stepanyan'dan geldi. Stepanyan Twitter hesabından "Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk yapımı İHA'lar hava bombardımanı gerçekleştiriyor. Düşman hava kuvvetleri uzaktan operasyonlar gerçekleştiriyor, hava savunma sistemlerinin olduğu bölgeye girmiyorlar. Havadan karaya uzun menzilli füzeler kullanıyorlar.” açıklamasını paylaştı.

Haber Merkezi Diğer
Ermenistan-Azerbaycan hattında çatışmalar sürüyor.
Ermenistan-Azerbaycan hattında çatışmalar sürüyor.

İki gün önce başlayan Azerbaycan ve Ermenistan çatışmasında Ermenistan ordusu ağır kayıplar vermeye davam ediyor. Son açıklama Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Shushan Stepanyan'dan geldi.

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"HAVADAN KARAYA UZUN MENZİLLİ FÜZE KULLANIYORLAR"

Stepanyan Twitter hesabından paylaştığı açıklamada Azerbaycan hava kuvvetlerinin hava savunma sistemlerinin olduğu bölgelere girmediğini, havadan karaya uzun menzilli füzeler kullandığını belirtti.

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"TÜRK İHA'LARINI KULLANIYORLAR"

Ermenistan ordusundan peş peşe kayıp haberleri gelirken, Ermenistan Savunma Bakanlığı Basın Sözcüsü Shushan Stepanyan'dan yeni bir itiraf geldi. Stepanyan Twitter hesabından "Azerbaycan Hava Kuvvetleri, Türk yapımı İHA'lar hava bombardımanı gerçekleştiriyor. Düşman hava kuvvetleri uzaktan operasyonlar gerçekleştiriyor, hava savunma sistemlerinin olduğu bölgeye girmiyorlar. Havadan karaya uzun menzilli füzeler kullanıyorlar.” açıklamasını paylaştı.

Ermenistan askerinin cephede ağladığı anlar kask kamerasında
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Ermenistan askerinin cephede ağladığı anlar kask kamerasında
Ermenistan'ın, Azerbaycan'a yönelik saldırısının ardından, Azerbaycan ordusu saldırılara karşılık verdi. Cephede Azerbaycan ordusunun silah atışları altında kalan Ermeni askerlerinin, 'Bizi burada yalnız bıraktılar. Yardım edin' çığlıkları kameraya yansıdı.
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