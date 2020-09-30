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Dünya Azerbaycan ordusu ilerliyor Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçleri kuşatma altına alındı
ASYA

Azerbaycan-Ermenistan çatışma hattında son durumu: Azerbaycan Ağdere-Terter yönünü kuşattı

Azerbaycan ordusu ilerliyor: Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçleri kuşatma altına alındı

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda, Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldığı belirtildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, Ermenistan güçlerini top atışı ile imha etme ve alanı temizleme operasyonunun sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Azerbaycan ordusunun, Ağdere-Terter yönünde Ermenistan güçlerini kuşatma altına aldığı ifade edildi.

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Ermenistan ordusu Goranboy iline top atışları gerçekleştirdi

Öte yandan Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın Goranboy ilinin Aşağı Ağcakend köyüne top atışları gerçekleştirdiği bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, sivil yerleşim birimlerine yapılan saldırıların önlenmesi için Azerbaycan ordusunun da karşılık vereceği kaydedildi.

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