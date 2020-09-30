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Dünya Ermenistan ordusunda büyük kayıp 2 bin 300 asker etkisiz hale getirildi
ASYA

Azerbaycan açıkladı: 2 bin 300 Ermenistan askerinin etkisiz hale getirildi

Ermenistan ordusunda büyük kayıp: 2 bin 300 asker etkisiz hale getirildi

Azerbaycan ordusunun, işgal altındaki toprakları kurtarmak için başlattığı karşı saldırıda 4. güne girildi. Azerbaycan Savunma Bakanlığı operasyonlarda Ermenistan ordusuna verilen kayıpları açıkladı. Azerbaycan ordusu tarafından düzenlenen karşı saldırılarda bugüne kadar 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğü açıklandı.

Haber Merkezi AA
Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınır hattında yaşanan çatışmalarda 4. güne girildi.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında sınır hattında yaşanan çatışmalarda 4. güne girildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığının açıklamasında, gece boyunca şiddetli çatışmaların devam ettiği aktarıldı.

Açıklamada, "27-30 Eylül tarihlerinde 2 bin 300 Ermenistan askerinin öldüğü ve yaralandığı, yaklaşık 130 tank ve zırhlı aracın, 200'den fazla top ve füze sisteminin, yaklaşık 25 hava savunma sisteminin, 6 komuta yönetim ve komuta gözlem mıntıkasının, 5 mühimmat deposunun, yaklaşık 50 tanksavar silahının ve 55 otomobilin imha edildiği" bildirildi.

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Dünkü çatışmalarda, işgal altındaki Hocavend ilinin Şuşakend bölgesinde Ermenistan'a ait 1 S-300 sisteminin de etkisiz hale getirildiği belirtilen açıklamada, kaybettikleri mevzileri geri almak için Madagiz yönünde toplanan Ermenistan güçlerinin, bu sabah saatlerinde gerçekleştirdiği saldırının önlendiği ifade edildi.

Açıklamada, tüm cephe hattında askeri operasyonların devam ettiği kaydedildi.

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