Dünya Esed İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi olan Han Şeyhuna yaklaştı
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Esed İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi olan Han Şeyhun'a yaklaştı

Esed İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi olan Han Şeyhun'a yaklaştı

Mutabakatı ihlal ederek İdlib'in güneyinde ilerleyen Esed rejimi, Halep-Şam otoyolu üzerindeki Han Şeyhun'a 500 metre yaklaştı. İran destekli yabancı terörist gruplar, Rus özel kuvvetleri ve paralı askerler rejim ordusuna destek sağlıyor. Esed, 2017'de Han Şeyhun'da kimyasal silah katliamıyla 100 kişiyi öldürmüştü. Katliamın ardından Han Şeyhun dünya gündemine oturmuştu. Türkiye, İran ve Rusya Astana toplantısında Han Şeyhun'u da kapsayan bölgeyi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi olarak tanımıştı. Ancak ilçe Esed ve destekçilerinin yoğun saldırılarına maruz kalıyor.

Haber Merkezi AA
Han Şeyhun.
Han Şeyhun.

Rusya'nın hava desteğiyle İdlib mutabakatını ihlal ederek kentin güneyinde ilerleyen Beşşar Esed rejimi güçleri, Han Şeyhun ilçesinin sınırlarına yaklaştı.

  • Son bir haftadır İdlib'in güneyindeki Hama kırsalından ilerleyen rejim güçleri, Habit beldesini, Sukeyk ve Teri Tepelerini, Kefreydun ve Sabbağiyye çiftlikleri ile Han Şeyhun ilçesi sınırlarına giriş noktalarından biri olan Fakir Noktası'nı ele geçirdi.

İlçeyi batı yönünden kuşatmaya çalışan rejim güçleri, böylece ilçe sınırlarına da 500 metre yaklaşmış oldu.

İran destekli yabancı terörist gruplar ile Rus özel kuvvetleri ve paralı askerlerinin destek verdiği rejim güçleri, Han Şeyhun'un içinden geçen Halep-Şam M5 otoyolunu da kesmek üzere.

Han Şeyhun'un önemi

Söz konusu ilçe, 4 Nisan 2017'de Esed rejiminin düzenlediği kimyasal silah katliamıyla 100 kişiyi öldürmesinin ardından dünya gündemine oturmuştu.

  • ABD, 7 Nisan'da rejime ait Şayrat askeri hava üssünü vurmuş, Birleşmiş Milletler (BM) ile Kimyasal Silahları Yasaklama Örgütü (KSYÖ) ortak soruşturma misyonu (JIM), 27 Ekim 2017'de de saldırının rejim tarafından düzenlendiğini doğrulamıştı.

Türkiye, Rusya ve İran 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında Han Şeyhun'u da içeren alanı İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ilan etmişti.

Ancak Han Şeyhun, Esed rejimi ve destekçilerinin yoğun saldırılarının hedefi olmaya devam etti.

TSK'ya ait gözlem noktası

Han Şeyhun'un yaklaşık 10 kilometre güneyindeki Morik ilçesinin güneydoğusunda Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait bir gözlem noktası bulunuyor.

Askeri muhalifler, saldırıların genişlemesi durumunda Morik'teki gözlem noktasının kuşatma tehlikesine gireceğini değerlendiriyor.

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