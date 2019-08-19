Esed İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi olan Han Şeyhun'a yaklaştı Esed İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi olan Han Şeyhun'a yaklaştı Mutabakatı ihlal ederek İdlib'in güneyinde ilerleyen Esed rejimi, Halep-Şam otoyolu üzerindeki Han Şeyhun'a 500 metre yaklaştı. İran destekli yabancı terörist gruplar, Rus özel kuvvetleri ve paralı askerler rejim ordusuna destek sağlıyor. Esed, 2017'de Han Şeyhun'da kimyasal silah katliamıyla 100 kişiyi öldürmüştü. Katliamın ardından Han Şeyhun dünya gündemine oturmuştu. Türkiye, İran ve Rusya Astana toplantısında Han Şeyhun'u da kapsayan bölgeyi İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi olarak tanımıştı. Ancak ilçe Esed ve destekçilerinin yoğun saldırılarına maruz kalıyor.

Haber Merkezi 19 Ağustos 2019, 10:09 Son Güncelleme: 19 Ağustos 2019, 10:50 AA