Suriye’de 3’lü yağma

Özgür Suriye Ordusu ile Rusya ve İran destekli Esed birlikleri arasında çatışmalar İdlib bölgesi ve Hama kuzeyinde sürüyor. ÖSO resmi sözcüsü Yusuf Hammud, Fırat Kalkanı ve Afrin’den İdlib’e destek amaçlı asker sevk ettiklerini söyledi. Yeni Şafak’a konuşan Hammud, Rusya’nın İdlib ve Hama kırsalında bulunan zengin fosfor yataklarını istediği için tüm gücüyle saldırdığını anlattı. ÖSO Sözcüsü Hamud, Doğu’da ABD ve PKK, Batı’da ise İran ve Rusya Suriye’nin kaynaklarını yağmalama yarışında’ diye konuştu.

RUSYA FOSFOR İÇİN SALDIRIYOR

İdlib ve Hama kırsalında şiddetlenen çatışmaların arka planında Rusya’nın bölgede yer alan zengin fosfor kaynaklarını ele geçirme stratejisi olarak nitelendiren Yusuf Hammud şu bilgileri verdi: “Suriye’nin Doğu bölgelerinde bulunan zengin petrol yataklarına ABD el koydu. Humus’ta ki doğalgaz rezervi ile birlikte Şam Havalimanı, Tartus Limanı ve Lazkiye-Ceble bölgesi Esed’le yapılan anlaşmalar neticesinde 50 yıl süreyle Rusya’ya verildi. Rusya şu an Soçi ve Astana mutabakatına rağmen tüm gücü ile Hama Kuzeyi ve İdlib güneyine saldırıyor.

HEDEFLERİ M-4 VE M-5 OTOYOLU

Tek amacı Hafse ile birlikte bölge genelinde tespit edilen fosfor rezervini ele geçirip işlemek. İdlib saldırılarının arka planında Esed değil Rusya vizyonu hakim. Putin yönetimi, yeraltı madenlerimizi ve M-4 ve M-5 otoyollarını kontrol ederek Halep-Lazkiye-Şam-Hama-Dera-Humus bağlantısını güvenli kılmayı hedefliyor. Rusya askeri, ekonomik ve stratejik üstünlük adına saldırıyor.

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TÜRK ÜSSÜ’NÜ BOŞLATTIRAMADILAR

Esed, İran ve Rus güçleri Doğu ve Batı cephelerinden saldırarak Han Şeyhun’a ilerlemek istiyorlar. Daha öncesinde 13 taciz amaçlı saldırı düzenledikleri Morek ve Şir Mağar Türk Gözlem noktalarını kuşatmaya çalışıyorlar. Latamnia, Kefer Zeyta, Lahaya beldeleri ile birlikte Türk Askerlerinin bulunduğu noktalarında Türkiye sınırı ile lojistik bağlantısını kesmeye çalışıyorlar. Türk kardeşlerimiz düzenlenen taciz saldırılarında bulundukları noktaları terk etmediği için bu yönteme başvurdular.

GENİŞ ÇAPLI KARŞI OPERASYON

Muhalif güçler 15 Ağustos Perşembe günü Morek’in kuşatılma planını bozma amaçlı geniş çaplı karşı operasyon başlattı. Han Şeyhun’un Doğu’sunda Sukeyk bölgesinden rejim ve müttefiklerini çıkarmayı başardık. Çatışmalar Abidin bölgesinde yoğunlaştı. Rakaya, Medeye, Secne ve Harş Abidin çatışma hattı durumunda. Allah’ın izni ile mücahid kardeşlerimiz bu sinsi planı bozacaklar. Biz Fırat Kalkanı ve Afrin’den çatışma alanlarına taze güç sevk ettik. İran destekli milisler ve Rus güçleri de yeni kuvvetler gönderiyor. Bu hatta önümüzde ki günler çok daha çetin mücadelelere şahitlik edeceğiz. Şu an onları durdurduk. Birkaç gün içerisinde ise rejim destekçilerinin gerileme süreci başlayacak.”