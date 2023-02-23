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Dünya

Eski Filistin Başbakanı Ahmed Kurey 86 yaşında vefat etti

Eski Filistin Başbakanı Ahmed Kurey, 86 yaşında hayatını kaybetti. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, eski Başbakan Kurey'in vefatı için Filistin ve Arap halkına başsağlığı dileklerinde bulunurken, devlet kurumlarındaki çalışmaları takdir edilen milli bir mücadeleci olarak hatırlanacağını vurguladı.

10:41 . 23/02/2023 Perşembe
AA
Ahmed Kurey

Ahmed Kurey

Ülkenin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, eski Başbakan Kurey'in vefatı dolayısıyla Filistin ve Arap halklarına başsağlığı diledi.

Kurey'in hayatını Filistin davasını savunmaya adadığını belirten Abbas, eski Başbakan Kurey'i, Filistin Kurtuluş Örgütü'nde (FKÖ) katkısı olan ve Filistin Devlet kurumlarındaki çalışmaları takdir edilen milli bir mücadeleci olarak hatırlayacaklarını işaret etti.

Devlet Başkanı Abbas, Kurey'in hem ulusal çalışmalarıyla hem de uluslararası arenada Filistin davası ve halkını savunan isimlere öncülük ettiğini belirtti.

Eski Başbakan Kurey için yarın işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde Devlet Başkanı Abbas'ın katılacağı resmi cenaze töreni düzenlenecek.

Kudüs kentinin doğusundaki Ebu Deys beldesinde 1937 yılında dünyaya gelen Ahmed Kurey, 1968 yılında Fetih Hareketi'ne katıldı.

Filistin hükümetinde ve FKÖ ile Fetih Hareketi'nde çeşitli görevleri üstlenen Kurey, 2003-2006 yıllarında da Başbakan olarak görev yaptı.


#Ahmed Kurey
#Filistin
#eski başbakan
#vefat
1 saat önce
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Eski Filistin Başbakanı Ahmed Kurey 86 yaşında vefat etti
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