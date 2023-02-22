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Dünya

İşgalci İsrail Nablus'ta 10 Filistinliyi katletti: 100'den fazla yaralı var

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında ilk belirlemelere göre, 9 Filistinli hayatını kaybetti, 100'den fazla kişi yaralandı.

14:03 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
Arşiv

Arşiv

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail güçleri Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine birkaç girişten baskın düzenledi. Belde el-Kadime bölgesindeki bir evin etrafını çeviren İsrail güçleri ile bölge sakinleri arasında çıkan olayda, silah ve patlama sesleri yükseldi.

Ağır yaralılar var

Filistin Sağlık Bakanlığı kaynakları, baskında 10 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 100'den fazla kişinin yaralandığını belirtti. Yaralıların Rafidya Devlet, Özel Nablus ve En-Necah hastanelerine sevk edildiği kaydedildi. İsrail ordusundan yapılan kısa açıklamada ise "Güvenlik güçleri, şu anda Nablus kentinde faaliyet yürütüyor, ayrıntılar daha sonra." ifadesine yer verildi. İsrail radyosunda ise Filistin tarafında yaralılar olduğunu bildirdi.


#baskın
#Filistinli
#israil
#Nablus
#yaralı
4 saat önce
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İşgalci İsrail Nablus'ta 10 Filistinliyi katletti: 100'den fazla yaralı var
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