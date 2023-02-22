Filistin'den İsrail güçlerinin Nablus baskınına tepki

İsrail güçleri işgal altındaki Nablus'ta 10 Filistinliyi öldürdü, 102 kişiyi yaraladı.
Filistin, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği, 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 102 kişinin yaralandığı baskına tepki göstererek ABD'ye harekete geçme çağrısında bulundu.
Ebu Rudeyne, ABD yönetiminden Filistin halkına yönelik işlenen suçları ve devam eden saldırıları durdurması için acilen harekete geçmesi ve aktif şekilde İsrail hükümetine baskı yapması çağrısında bulundu. Filistinli yetkili, bölgedeki tehlikeli gerginliğin sorumluluğunun İsrail hükümetine ait olduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı:
Dışişleri Bakanlığından kınama
Hamas'tan tepki
İslami Cihad Hareketi
İsrail askerlerinin Nablus'a düzenlediği baskında 10 Filistinli hayatını kaybederken, 102 kişi yaralandı. İsrail güçlerinin bölgedeki baskını ve Filistinlilere müdahalesiyle başlayan olaylar devam ediyor.