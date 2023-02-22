|
Reklam
Reklam
Dünya

Filistin'den İsrail güçlerinin Nablus baskınına tepki

İsrail askerlerinin Nablus'a düzenlediği baskında 10 Filistinli hayatını kaybederken, 102 kişi yaralandı. İsrail güçlerinin bölgedeki baskını ve Filistinlilere müdahalesiyle başlayan olaylara Filistinli birçok yetkiliden, tepki göstererek ABD'ye harekete geçme çağrısında bulundu.

17:57 . 22/02/2023 Çarşamba
AA
İsrail güçleri işgal altındaki Nablus'ta 10 Filistinliyi öldürdü, 102 kişiyi yaraladı.

İsrail güçleri işgal altındaki Nablus'ta 10 Filistinliyi öldürdü, 102 kişiyi yaraladı.

Filistin, İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine düzenlediği, 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 102 kişinin yaralandığı baskına tepki göstererek ABD'ye harekete geçme çağrısında bulundu.


Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan açıklamasında,
"işgal güçlerinin, Nablus'a yönelik devam eden saldırısını"
kınadı.

Ebu Rudeyne, ABD yönetiminden Filistin halkına yönelik işlenen suçları ve devam eden saldırıları durdurması için acilen harekete geçmesi ve aktif şekilde İsrail hükümetine baskı yapması çağrısında bulundu. Filistinli yetkili, bölgedeki tehlikeli gerginliğin sorumluluğunun İsrail hükümetine ait olduğunu aktararak şu ifadeleri kullandı:

"Bugün Nablus'ta işgal güçleri tarafından işlenen suç, İsrail'in Filistin halkı, toprakları ve kutsal değerlerine yönelik işlediği suçlar ile tek taraflı İsrail uygulamalarını durdurmak için uluslararası toplumun acilen harekete geçmesi gerektiğine ilişkin talebimizin önemini yeniden vurgulamakta. "

Dışişleri Bakanlığından kınama

Filistin Dışişleri Bakanlığı da İsrail ordusunun bölgedeki saldırılarını kınadı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada,
"İsrail işgal güçlerinin suçlarının kınandığı" ve "bu kanlı saldırıların ve organize devlet terörünün bölgede gerilimi tırmandıracağı"
vurgulandı.

Açıklamada,
"İsrail işgal güçlerinin işlediği suçların, Birleşmiş Milletler ve yetkili uluslararası mahkemeler dahil olmak üzere her düzeyde takip edileceği"
aktarıldı.

Hamas'tan tepki

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde yaptığı yazılı açıklamada
"Gazze Şeridi'ndeki direnişçiler, düşmanın işgal altındaki Batı Şeria'da halkımıza karşı işlediği suçları takip ediyor ve sabırları tükenmek üzere."
ifadelerini kullandı.

İslami Cihad Hareketi

İslami Cihad Hareketi Sözcüsü Davud Şihab da yaptığı açıklamada,
"İsrail, Nablus'a yönelik saldırısıyla savaşı tetikliyor. Bu durum, düşmanın siyasi hamlelere ve anlaşmalara ne kadar kayıtsız olduğunu gösteriyor."
dedi.

Şihab,
"Bu saldırıların devam etmesiyle ortaya çıkacak savaş, sükuneti sona erdirir."
uyarısında bulunarak, Filistin direnişinin "karşılık verme hakkını kullanacağı"nı kaydetti.

İsrail askerlerinin Nablus'a düzenlediği baskında 10 Filistinli hayatını kaybederken, 102 kişi yaralandı. İsrail güçlerinin bölgedeki baskını ve Filistinlilere müdahalesiyle başlayan olaylar devam ediyor.



#Filistin
#Hamas
#İslami Cihad
2 saat önce
default-profile-img
Filistin'den İsrail güçlerinin Nablus baskınına tepki
Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Foggo da kentsel dönüşüme 'zulüm' demişti
Beşiktaş'tan Antalyaspor maçı öncesi taraftarlarına çağrı
Diyarbakır'da kedi kurtarma operasyonu: Ses gelmesi üzerine yıkım durduruldu askeri helikopterler bölgeye getirildi
'Asrın felaketi'nde 17'nci gün: Enkaz altındaki inek canlı olarak çıkarıldı
Terör örgütü DEAŞ’ın silahlı güçleri arasında görev alan şahıs yakalandı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.