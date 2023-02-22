'İsrail'in baskınları barbarca bir suç eylemi': Filistin BM'ye koruma talep etmek üzere başvuracak

Filistin, vatandaşları için koruma talep etmek üzere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) başvurmaya karar verdi.

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Komitesi Sekreteri Şeyh, İsrail ordusunun, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde düzenlediği baskında 10 Filistinli öldürümesine ilişkin Twitter'dan açıklama yaptı.

Filistin yönetiminin, Nablus baskınına yanıt olarak "her düzeyde adım atmayı derin bir şekilde düşündüğünü" kaydeden Şeyh, İsrail'in Nablus'a baskınını "önceden tasarlanmış, planlı barbarca bir suç eylemi" olarak nitelendirdi.

Şeyh, Filistin yönetiminin, İsrail'in işlemeye devam ettiği suçlar karşısında vatandaşları için uluslararası koruma talep etmek üzere BMGK'ya başvurmaya karar verdiğini aktardı.

İsrail askerleri Nablus kentinde 10 Filistinliyi öldürdü

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun bugün, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine düzenlediği baskında 10 Filistinlinin öldürüldüğünü, 100'den fazla kişinin de yaralandığını açıklamıştı.

Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne, "işgal güçlerinin, Nablus'a yönelik devam eden saldırısını" kınamıştı.

Ebu Rudeyne, ABD yönetiminden Filistin halkına yönelik işlenen suçları ve devam eden saldırıları durdurması için acilen harekete geçmesi ve aktif şekilde İsrail hükümetine baskı yapması çağrısında bulunmuştu.







