Euro-Med'den korkunç Şifa raporu: Tarihin en büyük katliamlarından

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) tarafından işgalci İsrail güçlerinin Şifa Hastanesi'ni 18 Mart'ta kuşattığı ve önceki gün harabe halde bırakıp çekilmesine ilişkin yayımladığı raporda, işgal güçlerinin saldırıları sonucunda ölü, yaralı ve kayıp sayısının bin 500'ü aştığı aktarıldı. Kuşatma süresince yer yer kompleks içindeki binaları bombalayan ve hastane içine baskınlar düzenleyen İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, hiçbir ayrım gözetmeden sivilleri ve sağlık çalışanlarını hedef aldı. Hastane kaynakları, doktor ve sağlık çalışanlarının özellikle hedef alınmaları yüzünden hastane içinde üniforma giymemeye dikkat ettiklerini kaydetti.

TAMAMEN KULLANILAMAZ HALDE

Euro-Med'in raporunda İsrail ordusunun kuşatma ve saldırıları nedeniyle Gazze'deki en büyük sağlık kompleksi konumundaki Şifa Hastanesi'nin tamamen kullanılamaz hale geldiği belirtilirken sağlık ve gıda imkanları yoksunluğunun hastanede tedavi gören 22 hastanın yaşamını yitirdiği kaydedildi.

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN HABER ALINAMIYOR

İsrail ordusunun, uluslararası ve yerel insani yardım kurumlarının hastaneye girişini engellediğine dikkat çekilen raporda, hastanede görevli çok sayıda doktor ve sağlık çalışanından da haber alınamadığı

ifade edildi.

SİSTEMATİK İMHA PLANI

Euro-Med'in raporuna göre, Şifa Hastanesi'nin yanı sıra çevresinde de sistematik bir imha planı uygulayan İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, hastanenin morg, dış avlu ve diğer birçok bölümünü bombaladı ya da yaktı.

BİN 200 BİNAYI YIKTI

Raporda, işgal ordusunun hastane çevresindeki bin 200'den fazla binayı da yakıp yıkarken bu evlerde yaşayan 25 binden fazla sivili tehcir ettiği kaydedildi. Raporda ayrıca, İsrail ordusunun hastane ve çevresindeki sivilleri sistematik olarak hedef almasının ve binlerce insanı tehcir etmesinin aileleri dağılma riskiyle karşı karşıya bıraktığının altı çizildi.

ULUSLARARASI TOPLUMA ÇAĞRI

İşgalci İsrail kuvvetlerinin katliamlar işlediği Şifa Hastanesi Kompleksi'ni kuşatma altında tutması nedeniyle hala ulaşılamıyor. Euro-Med tarafından yayımlanan raporda, hastanedeki katliamın belgelendirilmesi için kuşatma ve katliamdan kurtularak tahliye edilebilen kişilerin ulaşabilecekleri bir telefon numarasına da yer verilirken uluslararası topluma ve BM kurumlarına hastanedeki duruma acilen müdahale etme çağrısı yapıldı.











