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Dünya

Londra'dan terör devletinin saldırısına kınama: İngiltere İsrail Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı

World Central Kitchen (WCK) çalışanı yedi kişi, terör devleti İsrail'in düzenlediği saldırı nedeniyle hayatını kaybetti. WCK çalışanlarının öldürülmesinin ardından Londra yönetiminin İsrail'in İngiltere Büyükelçisi Tzipi Hotovely'i Dışişleri Bakanlığına çağırdığı ve saldırıyı kınadığı bildirildi..

19:33 - 2/04/2024 Salı
IHA
İsrail, Gazze'de 7 insani yardım çalışanının öldürdü.
İsrail, Gazze'de 7 insani yardım çalışanının öldürdü.

İngiltere, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanlarını öldürmesinin ardından İsrail'in İngiltere Büyükelçisi Tzipi Hotovely'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.


İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde uluslararası yardım kuruluşu World Central Kitchen (WCK) çalışanı 7 kişiyi öldürmesine yönelik tepkiler devam ediyor. İngiltere, saldırı nedeniyle İsrail'in İngiltere Büyükelçisi Tzipi Hotovely'i Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Kanlı saldırıya kınama

İngiltere Kalkınma ve Afrika İşleri Bakanı Andrew Mitchell, yaptığı açıklamada, Hotovely ile yaptığı görüşmede, "3'ü İngiliz vatandaşı olmak üzere 7 World Central Kitchen yardım görevlisinin korkunç bir şekilde öldürülmesini hükümetin kesin bir dille kınadığını" ifade etti. Mitchell, "İsrail'in insani yardım erişimini arttırmak için derhal ve acilen etkili bir çatışmasızlık mekanizmasını devreye sokması gerektiğini yineledim" dedi.



#İngiltere
#İsrail
#World Central Kitchen
#WCK
#Saldırı
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