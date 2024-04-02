İsrail İran konsolosluğuna saldırdı

Gazze'de 32 bini aşkın Filistinliyi katleden terör devleti İsrail, bölge ülkelerine saldırmaya da devam ediyor. İsrail, dün akşam saatlerinde İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliğine hava saldırısı düzenledi. 6 füzeyle gerçekleştirilen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi’nin de öldüğü bildirildi.

Rıza Zahedi

'GÜÇLÜ MİSİLLEME' SÖZÜ

Şam'ın Mezze Mahallesinde bulunan İran Büyükelçiliğinin ek binasına yönelik saldırıda Zahedi de hayatını kaybetti. Zahedi'nin bir dönem Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Suriye ve Lübnan sorumlusu olarak görev yaptığı belirtildi. Saldırı sonrası İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, “Netanyahu, akli dengesini tamamen kaybetmiş durumda” derken İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, saldırıyı İsrail'in düzenlediğini belirterek buna "hızlı, doğrudan ve güçlü" şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

Saldırı sonrası İsrail'in, diplomatik misyonlarında alarm durumuna geçtiği bildirildi. İsrail güvenlik makamlarının, İran'ın suikaste İsrail'in dünya genelindeki diplomatik misyonlarına saldırarak karşılık verebileceğini değerlendirdiği aktarıldı. Suriye'de kendisine atfedilen diğer saldırılarda olduğu gibi Tel Aviv yönetimi bu saldırıyı da resmi olarak üstlenmedi. İsrail, 2 Ocak'ta da Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'yi katletmişti.







