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Dünya

İsrail İran konsolosluğuna saldırdı

İsrail, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasını F-35 savaş uçakları ile vurdu. 6 füzenin isabet ettiği bina yerle bir oldu. Saldırıda Devrim Muhafızları komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi ve Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi'nin de aralarında olduğu 7 kişi öldü. Generallerin Lübnan, Suriye ve Filistin'deki silahlı gruplardan sorumlu olduğu öne sürüldü. İran misilleme yapılacağını duyurdu.

04:00 - 2/04/2024 Salı
Güncelleme: 02:12 - 2/04/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Gazze'de 32 bini aşkın Filistinliyi katleden terör devleti İsrail, bölge ülkelerine saldırmaya da devam ediyor. İsrail, dün akşam saatlerinde İran'ın Suriye'nin başkenti Şam'daki büyükelçiliğine hava saldırısı düzenledi. 6 füzeyle gerçekleştirilen ve 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahedi ile Tuğgeneral Muhammed Hadi Hac Rahimi’nin de öldüğü bildirildi.

Rıza Zahedi

'GÜÇLÜ MİSİLLEME' SÖZÜ

Şam'ın Mezze Mahallesinde bulunan İran Büyükelçiliğinin ek binasına yönelik saldırıda Zahedi de hayatını kaybetti. Zahedi'nin bir dönem Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü'nün Suriye ve Lübnan sorumlusu olarak görev yaptığı belirtildi. Saldırı sonrası İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, “Netanyahu, akli dengesini tamamen kaybetmiş durumda” derken İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, saldırıyı İsrail'in düzenlediğini belirterek buna "hızlı, doğrudan ve güçlü" şekilde karşılık vereceklerini söyledi.

Saldırı sonrası İsrail'in, diplomatik misyonlarında alarm durumuna geçtiği bildirildi. İsrail güvenlik makamlarının, İran'ın suikaste İsrail'in dünya genelindeki diplomatik misyonlarına saldırarak karşılık verebileceğini değerlendirdiği aktarıldı. Suriye'de kendisine atfedilen diğer saldırılarda olduğu gibi Tel Aviv yönetimi bu saldırıyı da resmi olarak üstlenmedi. İsrail, 2 Ocak'ta da Lübnan'ın başkenti Beyrut'a düzenlediği hava saldırısında Hamas liderlerinden Salih el-Aruri'yi katletmişti.



#İsrail
#İran
#Saldırı
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