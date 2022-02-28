Dünya Eurovision birincisi Kırım Türkü Jamala Romanyaya sığındı Çocuklarımızı kurşunlardan korumak için kaçıyoruz
AVRUPA

Eurovision birincisi Kırım Türkü Jamala Romanya’ya sığındı: Çocuklarımızı kurşunlardan korumak için kaçıyoruz

Eurovision 2016 birincisi Kırım Türkü sanatçı Jamala, iki çocuğuyla Ukrayna’dan Romanya’ya sığındı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jamala, “Milyonlarca kadın ve çocuk, her şeyini, evlerini terk ediyor. Eşlerini geride bırakarak, çocuklarını kurşunlardan korumak için kaçıyor. Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız" dedi.

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Haber Merkezi DHA
Eurovision birincisi Kırım Türkü Jamala Romanya’ya sığındı: Çocuklarımızı kurşunlardan korumak için kaçıyoruz
Jamala

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Jamala, “Rusya'dan gelen işgalcilerin Ukrayna'ya saldırısı üzerinden 5 gün geçti. 24'ünde, gece, çocuklarla Kiev'den ayrıldık. Neredeyse 4 gün arabada, düzgün yemek yemeden geçirdik. Dört saatte yaklaşık 2 kilometre ilerleyebildik. ‘Neden?’ diye sorabilirsiniz. Evet, milyonlarca kadın ve çocuk, her şeyini, evlerini terk ediyor. Eşlerini geride bırakarak, çocuklarını kurşunlardan korumak için kaçıyor. Ukrayna büyük, güzel ve bağımsız” dedi.

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“İŞTE KURTARDIĞIMIZ YER BURASI DİYEBİLECEK MİSİNİZ?”


Jamala, evini terk etmek zorunda kaldığını ifade ederek, “En önemlisi, bu kanlı terörü anlamıyorum. Bu tam olarak bir terör. Beni Kiev'den, evimden kovdu bu terör. Peki ne yapacaksınız? Orada mı yaşayacaksınız? Ülkeye girdiğinizde ‘İşte burayı kurtardık’ mı diyeceksiniz? Hayır, hiç sanmıyorum” ifadelerini kullandı.

2016 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Ukrayna kazandı
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2016 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Ukrayna kazandı

ŞARKISINDA TÜRKÇE SÖZLER VARDI

İsveç'in başkenti Stockholm'de 2016 yılındaki Eurovision Şarkı Yarışması'nda, Kırım Tatar sürgünü ve büyükannesinin yaşadığı trajediyi konu alan "1944" adlı şarkısıyla Kırımlı Tatar sanatçı Jamala, Ukrayna'yı temsil etmişti. Yarışmanın finalinde Jamala, 534 puanla birinci olmuştu.

Kırımlı Jamala Türkçe şarkı söyledi, Ukrayna Eurovisyon'u kazandı
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Kırımlı Jamala Türkçe şarkı söyledi, Ukrayna Eurovisyon'u kazandı
İsveç'te bu yıl 61'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinciliği, "1944" adlı şarkısıyla Ukrayna'yı temsil eden Kırımlı Tatar sanatçı Jamala kazandı.


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Eurovision'u Kırımlı Jamala kazandı
FOTOĞRAF 14
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İsveç'in başkenti Stockholm'de bu yıl 61'incisi düzenlenen Eurovision Şarkı Yarışması'nı, \"1944\" adlı şarkısıyla Ukrayna'yı temsil eden Kırımlı Tatar sanatçı Jamala kazandı.
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16 bin kişilik Globen Arena'da gerçekleştirilen, \"Avrupa'daki göçmen krizi'' temalı yarışmanın finalinde 26 ülkenin temsilcileri mücadele etti. Programın sunuculuğunu 2015 Eurovision Şarkı Yarışması'nı kazanan İsveç temsilcisi Mans Zelmerlöw ve Petra Mede üstlendi.
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Yarışmanın finalinde Ukrayna'yı temsil eden, Jamala'nın, büyükannesi ile Kırım Tatarlarının yaşadığı trajediyi anlatan, Türkçe nakaratında \"Yaşlığıma toyalmadım, Men bu yerde yaşalmadım\" sözlerinin yer aldığı \"1944\" adlı şarkısı, 534 puanla birinci seçildi.
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Sözlerinin bir kısmı İngilizce olan şarkı şu dizelerle başlıyor: “Yabancılar evlerinize girdiler Hepinizi öldürdüler Sonra da biz suçsuzuz dediler Aklınız nerede? İnsanlık ağlıyor Kendinizi Tanrı zannediyorsunuz ama Unutmayın herkes bir gün ölür”
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Şarkının Türkçe nakaratı ise şöyle: “Yaşlığıma toyalmadım Men bu yerde yaşalmadım”
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Yarışmada Avusturya temsilcisi Dami Im'un seslendirdiği \"Sound of Silence​\" adlı şarkısı 511 puanla ikinciliği, Rusya temsilcisi Sergey Lazarev'in \"You Are the Only One\" adlı şarkısı da 491 puanla üçüncülüğü elde etti.
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Yarışmada Azerbaycan'ı \"Miracle\" adlı eserle temsil eden Semra Rahimli de 117 puanla 17'nci oldu.
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Yarışmanın sonucu açıklandıktan sonra büyük sevinç yaşayan Jamala, ''Ben biliyorum ki şarkımı barış ve aşk için seslendirdim. Gerçekten herkese barış ve sevgi mesajı vermek istiyorum. Ayrıca, bütün herkese çok teşekkür etmek istiyorum.'' diye konuştu.
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Yarışmayı izleyenler arasında bulunan Ukrayna Kültür Bakanı Vyacheslav Kyrylenko da ''Umuyorum ki bu büyük galibiyet, ülkem için büyük bir moral olur. Bu şarkı Kırım Tatarlarının trajedisini anlattığından dolayı bizim için zaten kazanan bir parçaydı.'' değerlendirmesinde bulundu.
Title
Eurovision'u Kırımlı Jamala kazandı
Title
Eurovision'u Kırımlı Jamala kazandı
Title
Eurovision'u Kırımlı Jamala kazandı
Title
Eurovision'u Kırımlı Jamala kazandı
Title
Eurovision'u Kırımlı Jamala kazandı
Eurovision'u Kırımlı Jamala kazandı
2016 Eurovision Şarkı Yarışması'nda birinciliği, "1944" adlı şarkısıyla Ukrayna'yı temsil eden Kırımlı Tatar sanatçı Jamala kazandı.


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