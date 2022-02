Eurovision birincisi Kırım Türkü Jamala Romanya’ya sığındı: Çocuklarımızı kurşunlardan korumak için kaçıyoruz

Yarışmada Avusturya temsilcisi Dami Im'un seslendirdiği \"Sound of Silence​\" adlı şarkısı 511 puanla ikinciliği, Rusya temsilcisi Sergey Lazarev'in \"You Are the Only One\" adlı şarkısı da 491 puanla üçüncülüğü elde etti.