CNN Türk'ün Kiev'den diyerek paylaştığı görüntüler 'oyun videosu' çıktı

Rusya'nın Ukrayna'ya işgal operasyonu beşinci gününde devam ediyor. Bu süreçte sosyal medya ve basındaki bilgi kirliliği de dikkat çekiyor. Gerçekliği teyit edilemeyen görüntü ve fotoğrafların yanı sıra geçmişte dünyanın farklı yerlerinde çekilen çok sayıda video da sosyal medya ve basında yeni gibi servis ediliyor.
GÖRÜNTÜLER KİEV'DEN DENİLDİ
CNN Türk'ün dün akşamki canlı yayında ekrana gelen bir görüntü gündem oldu. Moderatör Yasin Erçağlayan, "Uçak savar atışlarının yoğun şekilde yapıldığı geceye dair sıcak bir görüntü" ifadelerini kullanırken, görüntülerin Kiev'den olduğunu iddia etti.
OYUN VİDEOSU ÇIKTI
"Geceye dair sıcak bir görüntü" diye servis edilen görüntülerin, bir Twitter kullanıcısı tarafından 16 Ocak'ta paylaşılan oyun videosu olduğu ortaya çıktı.