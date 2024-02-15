Evinde külçe altınlar bulunmuştu: ABD'li Senatör Menendez kayınvalidesinden kaldığını söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın NATO ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. ABD tarihinde hiçbir başkanın Rusya'ya boğun eğmediğini vurgulayan Biden, Trump'ı, "Olabildiğince açık şekilde söyleyeyim. Tanrı aşkına, bu aptalca, bu çirkin, bu tehlikeli ve bu hiç Amerikan tarzı değil." sözleriyle eleştirdi.