ABD'yi korkutan sır istihbarat

ABD dün kamuoyuyla paylaşılmayan bir istihbarat bilgisi ile alarma geçti. ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, yazılı açıklama yaparak ülkenin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.
Turner, "Bugün İstihbarat Komitesi, tüm Kongre üyelerini bu ciddi ulusal güvenlik tehdidine ilişkin bilgilendirmiştir. Başkan Biden'dan bu tehdide ilişkin tüm bilgileri erişime açmasını talep ediyorum, böylece Kongre, yönetim ve tüm müttefiklerimiz bu tehdide nasıl karşılık verileceğini açıkça tartışabilir." ifadesini kullandı.
RUSYA ENDİŞE VERİCİ BİR YETENEK KAZANDI
Komite başkanı, Kongre üyelerine konuyla ilgili gönderdiği mektupta, söz konusu tehdidin "istikrarsızlaştırıcı yabancı bir askeri kapasite" ile ilgili olduğunu vurguladı. Tehdidin ne olduğuna ilişkin detay vermeyen Turner'ın çıkışı, Beyaz Saray'da karşılık buldu. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan söz konusu açıklamayı değerlendirdiklerini söyledi. Sullivan, ilgili istihbarat komitesi üyeleriyle perşembe günü yüz yüze görüşeceklerini ifade etti. İsmini vermeden ABD basınına açıklama yapan bir istihbarat yetkilisi, tehdidin Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından elde edilen 'son derece endişe verici bir yetenek' olduğunu söyledi.