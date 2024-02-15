ABD'yi korkutan sır istihbarat

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, ülkenin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Yazılı açıklamada bulunan Turner, İstihbarat Komitesi'nin tüm Kongre üyelerini bu ciddi ulusal güvenlik tehdidine ilişkin bilgilendirdiğini belirterek, "Başkan Biden'dan bu tehdide ilişkin tüm bilgileri erişime açmasını talep ediyorum, böylece Kongre, yönetim ve tüm müttefiklerimiz bu tehdide nasıl karşılık verileceğini açıkça tartışabilir." dedi. Komite başkanı, Kongre üyelerine konuyla ilgili gönderdiği mektupta, söz konusu tehdidin "istikrarsızlaştırıcı yabancı bir askeri kapasite" ile ilgili olduğunu vurguladı. Öte yandan ABD'yi alarma geçiren tehdidin, Rusya'nın uzaya nükleer füze koyma hazırlığı içinde olmasından kaynaklandığı da ileri sürüldü.