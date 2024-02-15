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ABD'yi korkutan sır istihbarat

ABD, dün kamuoyuyla paylaşılmayan bir istihbarat ile alarma geçti. İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, ülkenin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu açıklayarak Başkan Biden'dan bilgi istedi. ABD basını Rus ordusunun ‘endişe verici bir yetenek’ kazanmış olabileceğini yazdı.

04:00 - 15/02/2024 Perşembe
Güncelleme: 03:38 - 15/02/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

ABD dün kamuoyuyla paylaşılmayan bir istihbarat bilgisi ile alarma geçti. ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, yazılı açıklama yaparak ülkenin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti.

Turner, "Bugün İstihbarat Komitesi, tüm Kongre üyelerini bu ciddi ulusal güvenlik tehdidine ilişkin bilgilendirmiştir. Başkan Biden'dan bu tehdide ilişkin tüm bilgileri erişime açmasını talep ediyorum, böylece Kongre, yönetim ve tüm müttefiklerimiz bu tehdide nasıl karşılık verileceğini açıkça tartışabilir." ifadesini kullandı.


RUSYA ENDİŞE VERİCİ BİR YETENEK KAZANDI

Komite başkanı, Kongre üyelerine konuyla ilgili gönderdiği mektupta, söz konusu tehdidin "istikrarsızlaştırıcı yabancı bir askeri kapasite" ile ilgili olduğunu vurguladı. Tehdidin ne olduğuna ilişkin detay vermeyen Turner'ın çıkışı, Beyaz Saray'da karşılık buldu. ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan söz konusu açıklamayı değerlendirdiklerini söyledi. Sullivan, ilgili istihbarat komitesi üyeleriyle perşembe günü yüz yüze görüşeceklerini ifade etti. İsmini vermeden ABD basınına açıklama yapan bir istihbarat yetkilisi, tehdidin Rus Silahlı Kuvvetleri tarafından elde edilen 'son derece endişe verici bir yetenek' olduğunu söyledi.


ABD'de ulusal güvenlik çatlağı: Başkan Biden konuyla ilgili bilgileri Kongre'ye sunmalı
ABD'de ulusal güvenlik çatlağı: Başkan Biden konuyla ilgili bilgileri Kongre'ye sunmalı

ABD Temsilciler Meclisi İstihbarat Komitesi Başkanı Mike Turner, ülkenin ciddi bir ulusal güvenlik tehdidiyle karşı karşıya olduğunu belirtti. Yazılı açıklamada bulunan Turner, İstihbarat Komitesi'nin tüm Kongre üyelerini bu ciddi ulusal güvenlik tehdidine ilişkin bilgilendirdiğini belirterek, "Başkan Biden'dan bu tehdide ilişkin tüm bilgileri erişime açmasını talep ediyorum, böylece Kongre, yönetim ve tüm müttefiklerimiz bu tehdide nasıl karşılık verileceğini açıkça tartışabilir." dedi. Komite başkanı, Kongre üyelerine konuyla ilgili gönderdiği mektupta, söz konusu tehdidin "istikrarsızlaştırıcı yabancı bir askeri kapasite" ile ilgili olduğunu vurguladı. Öte yandan ABD'yi alarma geçiren tehdidin, Rusya'nın uzaya nükleer füze koyma hazırlığı içinde olmasından kaynaklandığı da ileri sürüldü.

#ABD
#istihbarat
#Mike Turner
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