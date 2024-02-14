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Dünya

Biden'dan Trump'ın NATO ile ilgili sözlerine sert tepki: Aptalca ve çok tehlikeli

ABD Başkanı Joe Biden, eski Başkan Donald Trump'ın NATO ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. ABD tarihinde hiçbir başkanın Rusya'ya boğun eğmediğini vurgulayan Biden, Trump'ı, "Olabildiğince açık şekilde söyleyeyim. Tanrı aşkına, bu aptalca, bu çirkin, bu tehlikeli ve bu hiç Amerikan tarzı değil." sözleriyle eleştirdi.

07:53 - 14/02/2024 Çarşamba
AA
Biden - Trump
Biden - Trump

ABD Başkanı Biden, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında hem Ukrayna paketine destek istedi, hem de Trump'a sert eleştiriler yöneltti.


Biden, Senato'dan geçen ve Ukrayna ile İsrail'e ilave askeri yardımlar öngören 95 milyar dolarlık paketin Temsilciler Meclisi'nde de bir ar önce onaylanması çağrısında bulundu.


NATO ve Rusya hakkındaki son sözleri tartışma konusu olan Trump'a ağır sözlerle yüklenen Biden, "Trump, Putin'e NATO müttefiklerimizden bazılarını işgal etmesi için davetiye gönderiyor. Bunu bir eski ABD Başkanı'nın söylediğini hayal edebiliyor musunuz? Tüm dünya bunu duydu. En kötüsü de bunu kastederek söyledi." şeklinde konuştu.


ABD tarihinde hiçbir başkanın Rusya'ya boğun eğmediğini vurgulayan Biden, Trump'ı, "Olabildiğince açık şekilde söyleyeyim. Tanrı aşkına, bu aptalca, bu çirkin, bu tehlikeli ve bu hiç Amerikan tarzı değil." sözleriyle eleştirdi.

NATO'nun özgürlük, güvenlik ve ulusal egemenlik ilkeleri üzerine kurulduğunu hatırlatan Biden, Trump'ın bu prensipleri hiçbir zaman önemsemediğini ve bunun yanlış olduğunu ifade etti.


ABD Başkanı, "NATO kutsal bir bağlılıktır. Donald Trump onu bir yük gibi görüyor. NATO'ya baktığında Amerika'yı ve dünyayı koruyan bir ittifak görmüyor." değerlendirmesini yaptı.


Eski ABD Başkanı Trump, hafta sonu South Carolina eyaletinde yaptığı bir konuşmada, başkan olduğu dönemde NATO'ya finansal yükümlülüklerini yerine getirmeyen müttefiklere yönelik herhangi bir Rus saldırısını engellememe tehdidinde bulunduğunu belirtmişti.

Trump'ın bu sözlerine, başta Başkan Joe Biden olmak üzere NATO üyesi Avrupalı siyasiler tepki göstermişti.

#ABD
#Donald Trump
#Joe Biden
#NATO
#Rusya
38 dakika önce
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